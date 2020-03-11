Опасные обезболивающие: к чему приводят и чем заменить

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Нестероидные обезболивающие препараты обладают рядом опасных для здоровья побочных эффектов. Но это не означает, что нужно терпеть боль. Есть безопасные и даже полезные способы снять болезненность.Таблетки вызывают осложнения для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Особенно серьезные осложнения возникают от употребления препаратов для обезболивания при их бесконтрольном длительном употреблении. Такие лекарства вредят слизистой оболочке желудка, способствуя возникновению изъязвлений и кровотечения. Но если последствия со стороны пищеварительного тракта ощущаются практически сразу (обострение гастрита, боли и дискомфорт в животе или боку), то вред для сердца сложно обнаружить самостоятельно.Риск приема обезболивающихПоэтому бывает, что пациента после приема обезболивающего препарата привозят на скорой помощи с сердечным приступом. Кроме этого, употребление нестероидных противовоспалительных лекарств увеличивает риск увеличения вязкости крови, образования сгустков и возникновения инфаркта или инсульта. Также от длительного и бесконтрольного прима лекарства, может развиваться зависимость. Организм может сам провоцировать сильные боли, если вдруг перестанет получать привычную дозу обезболивающего средства.Назначая прием обезболивающих препаратов, врачи учитывают сопутствующие хронические заболевания и ведут подбор препарата, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, имеющихся патологий.Безопасный прием обезболивающих препаратовДля практически здорового человека, который не имеет язвы или инфаркта в недавнем прошлом, относительно безопасным считается пятидневный, максимум семидневный курс приема. Если в среднем, за 30 дней вы принимаете больше, чем 10-15 таблеток регулярно, то следует немедленно обратиться к врачу. В случае хронических процессов, при мигренях, болях в пояснице или суставах, обезболивающие средства назначают только на период обострений.Как уменьшить боль без таблетокОт боли могут помочь и народные средства – массаж, лечебные упражнения на расслабление, полноценный отдых и крепкий сон. Кроме этого, есть ряд продуктов, обладающих хорошим обезболивающим эффектом.Острый перецВ красном перце имеется большое содержание капсаицина, вещества, широко применяемого в производстве обезболивающих гелей и кремов. Эти крема разогревают больное место, снижают его воспаление и обладают обезболивающим эффектом. Даже небольшое количество красного перца помогает снизить воспалительные процессы в организме и заметно улучшить общее самочувствие больного. Приправу можно добавлять в горячие блюда, использовать в приготовлении аджики или других домашних консервов.КуркумаАктивный компонент специи куркумин – уменьшает воспаление и снижает болевой синдром. Механизм действия куркумина похож на воздействие ибупрофена. Куркума может снизить болезненность при ревматоидных артритах так же, как прием нестероидных противовоспалительных средств. Куркума прекрасно дополнит блюда из мяса и птицы, ее можно добавлять в супы и овощные рагу, сладости и чай. И заодно значительно облегчить хронические боли в суставах.ИмбирьЛечебным действием обладает как свежий корень, так и порошок. Многочисленные исследования подтвердили его пользу для облегчения болезненных менструаций, головной боли, в том числе и простудного характера, дискомфорте при артритах и приступах остеоартрита. Регулярное употребление чайной ложки специи, уменьшает болезненность на 25%. Имбирь хорошо дополнит любые мясные и овощные блюда, выпечку, соусы и чайные напитки.ВодаГоловная боль может возникнуть при обезвоживании, особенно в жаркое время года или в душном помещении. Не торопитесь сразу глотать таблетку, иногда бывает достаточно выпить стакан воды, чтобы значительно уменьшить или устранить острую боль. Кроме этого, горячая или теплая вода может помочь при менструальных болях – она расслабит мускулатуру матки, уменьшит болевой спазм. Кроме воды, могут помочь овощи, ягоды и сочные фрукты – огурцы, арбузы, виноград.При головных болях, болезненности в спине или мышцах, хорошо помогает теплая (но не горячая) ванна. Достаточно полежать в теплой воде, чтобы расслабить мышцы, уменьшить спазмы и намного снизить боли.МассажПростое поглаживание или растирание болезненного участка, устранит мышечный спазм и обеспечит приток крови и кислорода к больному месту, улучшая самочувствие. Регулярный массаж поможет наполовину снизить болезненные ощущения за полтора месяца. А еще массаж способствует выработке эндорфинов – гормонов радости, которые улучшат настроение и выступят в роли природного анальгетика.