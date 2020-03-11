Как питаться при гипертонии

Повышенное артериальное давление требует изменения привычного образа жизни. Человеку нужно полноценно отдыхать, не перегружать себя, бороться со стрессом и уделять внимание питанию.Неправильное питание приводит к быстрому набору лишнего веса, а это один из факторов риска гипертонии. При ожирении гипертония быстрее переходит на следующую стадию, и лечить ее становится тяжелее. Значит, кровеносные сосуды изнашиваются, сердцу приходится трудиться все более тяжело. С каждым годом повышается риск инсультов и инфарктов. Напомним, что гипертония - крупнейший единичный фактор риска ишемического инсульта, вызываемого тромбами или закупорками артерий. На его долю приходится до 80% все инсультов. К питанию гипертоник должен быть особенно внимательным.Постарайтесь не переедать, и после каждого приема пищи надо сохранять легкое чувство голода. Это поможет худеть, а при уменьшении массы тела снижается и артериальное давление. Принимать пищу необходимо регулярно и часто, не допуская больших перерывов, увеличивающих возбудимость сосудодвигательных центров. Уделяйте особое внимание белкам и витаминам. Мясо выбирайте не очень жирное, употребляйте рыбу, молочку, овощи, фрукты, птицу, орехи, оливковое масло, семечки.От жирного мяса и бульонов на его основе, переработанных продуктов питания и сладостей следует отказаться. Первое повышает уровень холестерина, а второе увеличивает вес. Практикуйте так называемые разгрузочные дни, в которые суточный рацион ограничивается овощными салатиками и творогом. Старайтесь ограничить употребление соли до 5 г в день, а если это не всегда удается, употребляйте диуретики, которые выводят лишний натрий из организма. Следует полностью исключить слишком острые, пряные продукты и приправы, негативно действующие на почки. Этот орган часто страдает из-за гипертонической болезни.