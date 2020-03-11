Специалисты рассказали о лечебных свойствах слюны человека

Известно, что раны в полости рта затягиваются быстрее, чем на других участках тела. Ученые объяснили, почему так происходит и какими лечебными свойствами обладает слюна человека.В ротовой полости расположено много протоков желез. В них вырабатывается секрет, который и представляет собой слюну. За сутки во рту у человека производится 0,5-2,0 л секрета. Он состоит из ферментов, расщепляющих углеводы, мукополисахаридов, гликопротеинов, белков, ионов, лизоцимов, катепсинов и калликреинов. Согласно исследованиям, быстрее восстановиться эпидермису после травмы помогает пептид хистатин-1. Он способствует росту новых кровяных сосудов, что крайне важно для затягивания ран. Ученые планируют выделить из него молекулы и производить на их основе импланты и материалы, которые ускорят заживление повреждений.Главной функцией слюны является обработка поступающих в организм продуктов. Она подготавливает пищу к дальнейшему перевариванию в ЖКТ. Но слюна млекопитающих и людей пригодна также для обеззараживания полученных ран. При взаимодействии слюны и крови, калликреины вступают в реакцию с кровяным белком, что ускоряет процесс свертываемости. Под их действием образуется кинин, который вызывает сокращение сосудов, а за счет этого останавливает кровотечение.Лизоцим, содержащийся в слюне, разрушает белки и уничтожает любую инфекцию, проникающую в кровяное русло, тем самым не допуская образования гноя. Кроме ротовой полости он содержится в слезной и суставной жидкости, грудном молоке, носовой слизи, а также его используют в качестве консерванта для продуктов и как антисептик в медицинских учреждениях.