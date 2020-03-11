Оливковое масло признано кардиологами идеальным продуктом

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Всего половины столовой ложки оливкового масла достаточно, чтобы снизить риск сердечного приступа на одну пятую. Как отмечает The Daily Mail, об этом говорят ученые из Гарварда, которые исследовали состояние здоровья почти 100000 человек в течение 24 лет.Было доказано: оливковое масло однозначно полезно для здоровья сердца. В этом масле есть олеиновая кислота, которая уменьшает воспаление. Влияние оливкового масла сравнивали с другими растительными маслами (кукурузным, рапсовым, сафлоровым и соевым). Итак, оказалось, потребление более половины столовой ложки оливкового масла в день снижало риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. Эта практика, в частности, снижала риск ишемической болезни сердца на 21%.Исследователи также обнаружили, что замена одной чайной ложки другого масла, маргарина, майонеза или молочного жира на такое же количество оливкового масла может улучшить здоровье сердца - риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 5% в целом, а риск ишемической болезни сердца - на 7% в частности.В оливковом масле содержатся антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить или замедлить рост раковой опухоли, защитить от сердечных приступов и инсультов. Оливковое масло уменьшает степень вредного воздействия холестерина, высокого артериального давления и возрастных заболеваний, а также улучшает когнитивные функции.