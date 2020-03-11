Оливковое масло признано кардиологами идеальным продуктом
Было доказано: оливковое масло однозначно полезно для здоровья сердца. В этом масле есть олеиновая кислота, которая уменьшает воспаление. Влияние оливкового масла сравнивали с другими растительными маслами (кукурузным, рапсовым, сафлоровым и соевым). Итак, оказалось, потребление более половины столовой ложки оливкового масла в день снижало риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. Эта практика, в частности, снижала риск ишемической болезни сердца на 21%.
Исследователи также обнаружили, что замена одной чайной ложки другого масла, маргарина, майонеза или молочного жира на такое же количество оливкового масла может улучшить здоровье сердца - риск сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 5% в целом, а риск ишемической болезни сердца - на 7% в частности.
В оливковом масле содержатся антиоксиданты, которые могут помочь предотвратить или замедлить рост раковой опухоли, защитить от сердечных приступов и инсультов. Оливковое масло уменьшает степень вредного воздействия холестерина, высокого артериального давления и возрастных заболеваний, а также улучшает когнитивные функции.
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