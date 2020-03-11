Лечение пиелонефрита народными средствами

При лечении хронического пиелонефрита в первую очередь используют почечные лекарственные растения, минеральные воды, гомеопатию.Необходимо самому опытным путем подбирать для себя почечные лекарственные растения, такие как трава спорыша, грыжника, подмаренника, листья черной смородины, березовые листья, лист и молодые побеги толокнянки и брусники и другие. Пить настои этих лекарственных растений по отдельности и составлять из них почечные фиточаи.Не допускайте обострения!Не следует допускать обострения хронического процесса в почках. Если же где-либо переохладились и возникло обострение хронического пиелонефрита, необходимо 1-2 недели пить настои противовоспалительных лекарственных растений — из травы таволги вязолистной, цветов бузины черной, отвар коры ивы белой. Впереди зима и холода, можно ожидать обострений из-за переохлаждения, поэтому заранее постарайтесь составить для себя следующий противовоспалительный фиточай и используйте его при первой же необходимости.Состав: трава таволги вязолистной — 3 части, цветы бузины черной — 0,3 части, листья березы — 1 часть, кладония — 1 часть, трава мяты — 0,3 части, цетрария — 3 части.Способ употребления: 1 ст. ложку сбора залить 0,5 л воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 20 минут. Настоять 30 минут. Пить в теплом виде по 1/3 стакана 5-6 раз в день независимо от еды при обострении процесса. Курс приема — до стихания острых проявлений болезни и еще 3-4 дня.