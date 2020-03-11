Лечение пиелонефрита народными средствами

При лечении хронического пиелонефрита в первую очередь используют почечные лекарственные растения, минеральные воды, гомеопатию.

Необходимо самому опытным путем подбирать для себя почечные лекарственные растения, такие как трава спорыша, грыжника, подмаренника, листья черной смородины, березовые листья, лист и молодые побеги толокнянки и брусники и другие. Пить настои этих лекарственных растений по отдельности и составлять из них почечные фиточаи.

Не допускайте обострения!

Не следует допускать обострения хронического процесса в почках. Если же где-либо переохладились и возникло обострение хронического пиелонефрита, необходимо 1-2 недели пить настои противовоспалительных лекарственных растений — из травы таволги вязолистной, цветов бузины черной, отвар коры ивы белой. Впереди зима и холода, можно ожидать обострений из-за переохлаждения, поэтому заранее постарайтесь составить для себя следующий противовоспалительный фиточай и используйте его при первой же необходимости.

Состав: трава таволги вязолистной — 3 части, цветы бузины черной — 0,3 части, листья березы — 1 часть, кладония — 1 часть, трава мяты — 0,3 части, цетрария — 3 части.

Способ употребления: 1 ст. ложку сбора залить 0,5 л воды. Кипятить на малом огне при закрытой крышке 20 минут. Настоять 30 минут. Пить в теплом виде по 1/3 стакана 5-6 раз в день независимо от еды при обострении процесса. Курс приема — до стихания острых проявлений болезни и еще 3-4 дня.
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