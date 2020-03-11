Как избежать появления глаукомы с помощью натуральных средств?

Глаукома – это заболевание глаз, характеризующееся повышением давления, из-за которого сокращаются волокна зрительного нерва и нарушается их структура.Большинство пациентов не имеют симптомов на ранних стадиях заболевания, но, с течением времени, сталкиваются, например, с прогрессирующей потерей зрения.Эксперты рассказали, как предотвратить появление глаукомы, используя натуральные способы. Об этом пишет health info.Глаукома: что необходимо знать о нейКоличество людей, страдающих от глаукомы во всем мире, достаточно высоко (около 2% населения в возрасте старше 40 лет), и она является одной из причин необратимой слепоты.Существует два типа глаукомы:ЗакрытоугольнаяУменьшает угол между роговицей и корнем радужки и резко повышает внутриглазное давление. Симптомами являются расширенные зрачки, красные глаза, появление ореолов вокруг источников света или сильная боль.ОткрытоугольнаяРазвитие происходит медленно, и она постепенно влияет на зрение. Этот тип глаукомы является наиболее распространенным и его симптомы не столь очевидны.Глаукома бывает врожденной (проявляется в возрасте от самого рождения до 3 лет), юношеской (наследственная и после 3 лет) или возрастной (после 40 лет).Кроме того, глаукома может быть вызвана другими заболеваниями, такими как, катаракта, кровоизлияние в стекловидное тело, операциями или травмами.Для диагностики глаукомы используются различные техники и методы исследования. Задача состоит в определении внутриглазного давления и наличия застойного сосочка:томография сетчатки глаза (также известна как ОКТ);пахиметрия (измерение толщины роговицы);УЗИ высокого разрешения (изучает строение глаза);гониоскопия (измеряет угол между радужной оболочкой и роговицей);биомикроскопия (проверка под увеличением диска зрительного нерва);аппланационная тонометрия (измеряется внутриглазное давление);периметрия при глаукоме (исследование ширины поля зрения).В группу риска развития глаукомы входят:Представители афроамериканской и азиатской групп населения.Возраст более 60 лет.Пациенты с хроническими заболеваниями (особенно сахарный диабет, гипотиреоз или гипертония).Люди, в семейной истории которых отмечено данное заболевание.Люди с травмами глаз или близорукостью.Те, кто употребляет кортикостероиды.Как избежать появления глаукомы с помощью натуральных средств?Ведение здорового образа жизни и проверка у окулиста 1 раз в год крайне важны для предотвращения или диагностирования болезни на ранней стадии, однако этого недостаточно. Обратите внимание на следующие советы:Снижайте уровень инсулинаЭта рекомендация не только для больных сахарным диабетом. Мы все должны избегать чрезмерного потребления сахара и других пищевых продуктов, которые повышают уровень инсулина в крови.Для того, чтобы предотвратить возникновение глаукомы, рекомендуется свести к минимуму потребление:Макаронных изделий.Хлеба.Белого риса.Очищенного зерна.Конфет.Картофеля.Регулярно делайте физические упражненияКак дополнение к вышеуказанному совету, одним из лучших способов снизить уровень инсулина и кровяного давления является спорт.Практика любой физической активности, два или три раза в неделю, имеет жизненно важное значение для поддержания хорошего здоровья глаз и предотвращения возникновения глаукомы. Вы можете выбрать тот вид спорта, который вам наиболее нравится, но занятия должны быть регулярными.Ешьте продукты, богатые лютеиномЭто питательное вещество является естественным «усилителем зрения», потому что оно действует как антиоксидант и защищает клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Другим важным компонентом, который стоит употреблять, является зеаксантин, с аналогичными свойствами.Среди продуктов, которые включают наибольшее количество этих веществ:Капуста.Шпинат.Брокколи.Яичные желтки.Брюссельская капуста.Избегайте употребления жировОни присутствуют в большом количестве в фастфуде, который в избытке есть в рационе людей сегодня. Одна из многих проблем заключается в том, что транс-жиры препятствуют усвоению Омега-3 (здоровых аминокислот), очень важных для здоровья глаз жирных кислот.Употребление в пищу слишком большого количества жира способствует дегенерации желтого пятна. Продукты, которых следует избегать:Масло сливочное.Чипсы.Выпечка.Бургеры.Промышленно обработанные продукты и полуфабрикаты.Ешьте ягодыКрасные ягоды, например, черника и клюква, являются отличными природными средствами для поддержания здоровья глаз и предотвращения таких заболеваний, как глаукома или катаракта.Это происходит благодаря содержащимся в них флавоноидам (вещества, которые придают им темный цвет), они укрепляют капилляры, мышцы и зрительные нервы.Тем не менее, мы должны учитывать, что ягоды содержат сахар, а это может повысить уровень инсулина. Поэтому рекомендуется есть их в умеренных количествах (горсть в день максимум).Вот другие интересные и полезные советы, которые могут помочь предотвратить или замедлить развитие глаукомы:Избегайте видов деятельности, которые требуют больших усилий со стороны глаз.Всегда носите солнцезащитные очки (даже в зимнее время или пасмурные дни).Не употребляйте чрезмерное количество алкоголя.Не курите.Ограничьте потребление кофеина.Соблюдайте диету, богатую витаминами А и С.Полноценно отдыхайте каждую ночь.Важно также как можно больше заботиться о ваших глазах и избегать нахождения перед ярким экраном компьютера в течение всего дня. Делайте перерывы на несколько минут каждый час и носите очки по рецепту, выданному вам специалистом.Таким образом, глаза будут меньше уставать, и это послужит профилактикой увеличения глазного давления.