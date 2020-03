Ученые рассказали, как кетогенная диета влияет на мозг

Диета с низким содержанием углеводов может помочь замедлить и даже обернуть вспять некоторые возрастные изменения в головном мозге, показало новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences.Ученые проанализировали большую выборку МРТ-снимков головного мозга людей разного возраста. Они выяснили, что возрастные изменения в мозге появляются раньше, чем считалось: на МРТ их можно найти у людей в возрасте чуть старше 40 лет.«Но наше исследование показало и то, что этот процесс может быть предупрежден или обращен вспять при помощи максимального снижения употребления простых углеводов», - рассказала Лилианн Мухика-Пароди (Lilianne R Mujica-Parodi), профессор Университета Стоун Брук.Чтобы лучше понять влияние диеты на старение мозга, ученые проанализировали сканы головного мозга более 1000 человек в возрасте 18-88 лет. Для исследования они выделили три группы участников: которые придерживались своей обычной диеты, которые голодали и которые следовали кетогенной диете.Кетогенная диета, богатая жирами и белками, но с низким содержанием углеводов, заставляет организм сжигать большее количество жиров. Она «заставляет» организм использовать больше кетонных тел для получения энергии.«Мы думаем, что по мере старения людей мозг теряет способность эффективно использовать глюкозу. Это заставляет нейроны голодать, нейронные сети становятся нестабильными. Поэтому мы проверили, может ли использование другого источника энергии для мозга замедлить его старение», - сказала Мухика-Пароди.Ученые увидели, что состояние нервных сетей в головном мозге может зависеть от того, из каких источников клетки получают энергию. Глюкоза, согласно новым данным, снижает стабильность нейронных сетей, а кетонные тела (они вырабатываются в печени при ограничении количества углеводов в рационе) делают их более стабильными. Этот эффект был заметен даже у молодых людей.