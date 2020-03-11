Медики установили безвредную для сердца и сосудов дозу яиц

Насколько присутствие куриных яиц в рационе влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, выяснили специалисты Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.В течение 34 лет они анализировали данные более 200 тысяч добровольцев, у которых изначально не наблюдалось серьезных хронических заболеваний.По итогам эксперимента выяснилось, что употребление одного яйца в день никак не связано с повышенной опасностью инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца. Более того, на завтрак без вреда для организма можно спокойно съесть и два яйца, но не чаще двух-трех раз в неделю.При этом людям, страдающих диабетом 2 типа, медики все-таки советуют употреблять яйца реже.