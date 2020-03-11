Хотите убрать жир с живота? 5 вещей, которых вы не должны больше делать

Людям, которые хотят убрать жир с живота, нужно перестать делать многие привычные вещи, говорит американские диетолог, доктор медицинских наук Ник Джорджевич. Среди них – слишком поздние ужины, употребление алкоголя, искусственных подсластителей и другие.Как сообщает MedikForum.ru, убрав излишки жира с живота, мы не только улучшаем свой вид эстетически, но и снижаем риск возникновения в будущем серьезных заболеваний. Жир, сконцентрированный в брюшной полости, отличается от скоплений на ягодицах, бедрах, – его избыток на животе тесно связан с развитием резистентности к инсулину и ассоциированными нарушениями (диабет, ожирение), а также сердечно-сосудистыми патологиями, некоторыми видами рака.Тем, кто хочет убрать жир на животе, диетолог Ник Джорджевич советует перестать делать некоторые вещи.Есть поздно вечером, ночью. Эксперт рекомендует употреблять больше калорий в начале дня, а не вечером, когда организм лишен времени, чтобы сжигать их, и в результате его уровень сахара становится повышенным.«Если действительно нужно поесть перед сном, возьмите небольшую порцию пищи с высоким содержанием белка и низким содержанием сахара, – например, немного творога», – посоветовал он.Сидеть весь день. Когда тело подолгу находится в сидячем положении, его мышцы лишаются должной нагрузки, – это способствует их ослаблению, снижает объем мышечной массы. Чем хуже развиты мышцы, тем больше подкожного жира. Нужно использовать любую возможность, чтобы двигаться.Мало спать. Количество сна влияет на уровень стресса, регуляцию гормонов, метаболические ритмы. Чтобы убрать избыточный жир с живота, нужно спать по 7-8 часов в сутки: так организм лучше контролирует гормоны, не дает расти аппетиту на следующий день.Есть продукты с добавленным сахаром. Не делайте этого, если хотите избавиться от толстого живота.«Добавленный сахар определенным образом влияет на печень, которая начинает превращать его в жир. Особенно коварны продукты с добавленной фруктозой: исследования показали, что их потребление увеличивает содержание жира в печени и на животе», – заметил диетолог.Часто выпивать. Алкоголь обладает способностью стимулировать секрецию инсулина, с чем связано увеличение жира на животе, в том числе висцерального жира, облепляющего внутренние органы.Использовать сахарозаменители. Искусственные подсластители могут нарушать микробиом кишечника и негативно воздействовать на гормональный баланс, вызывая повышенную секрецию инсулина и вместе с этим – накопление жира в области живота.