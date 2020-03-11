Стало известно, кому нужно исключить кефир из рациона

Диетологи предупредили россиян о том, что употреблять кефир можно далеко не всем. Напиток может быть опасен для людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта.Здоровым людям также стоит обращать внимание на количество употребляемого кефира, чтобы не спровоцировать переизбыток насыщенных жиров, который может привести к сбою пищеварительной системы.«Молочный жир, находящийся в составе продукта, как раз относится к этому типу. Два выпитых стакана кефира — это 6 г жиров. В день человеку требуется около 15 г. Поэтому для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности», — поясняют диетологи.Специалисты рекомендуют употреблять по одному стакану кефира через день тем, у кого наблюдается непереносимость натуральной лактозы.