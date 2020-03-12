Названо заболевание, под которое может маскироваться коронавирус

Медики в замешательстве из-за новых симптомов.Новые симптомы коронавируса COVID-19 обнаружили ученые из Сингапура. Заболевание может маскироваться под лихорадку денге, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Температура и зудящая сыпь могут натолкнуть медиков на подозрение на наличие у заболевшего не коронавируса, а именно указанной лихорадки.В то же время могут полностью отсутствовать типичные для COVID-19 симптомы: кашель и утомляемость. При этом у пациента наблюдаются ложноположительные результаты анализов на денге. Неверное, лечение коронавируса может усугубить состояние больного и спровоцировать вспышку заболевания у окружающих.