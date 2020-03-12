12 настоев, способных укрепить защитные силы организма

Ранней весной мы больше рискуем простудиться и заболеть, и чаще всего так и случается, а с кем-то даже по несколько раз за сезон.Если же к низким температурам окружающей среды прибавить еще и неправильное питание, стресс и недостаточный отдых, то в результате можно больным валяться в кровати чуть ли не каждый месяц (и в любое время года).Эксперты рассказали о 12 лучших настоях, которые способны укрепить защитные силы нашего организма, а также справиться с различными вирусами и бактериями, пишет health info.Иммунная система призвана защищать наше тело от попадания и распространения различных вирусов и бактерий, а также грибка и паразитов.Защитные силы способны идентифицировать угрозу и бороться с агрессорами — вредными элементами (посредством антител и белых кровяных клеток).В определенных ситуациях иммунитет может быть ослаблен, именно тогда наш организм становится более уязвимым к различным болезням.Факторы, снижающие защитные силы нашего организма, различны. Среди них можно выделить:Эмоциональные перепады.Рак.Дефицит питательных веществ.Стресс.Но есть и хорошая новость: существуют разные настои, которые способны укрепить этот «барьер», защищающий нас от болезней.1. ЭхинацеяОдним из основных преимуществ этого растения является его способность бороться с вирусами, грибком и бактериями.Оно считается одним из лучших природных антибиотиков, которые только существуют.Еще эхинацея стимулирует иммунную систему, способствует выработке белых кровяных клеток и нейтрализует действие патогенных микроорганизмов.2. БольдоЧай из больдо уже хорошо известен многим благодаря своим пищеварительным свойствам и пользе для печени, но еще это отличный натуральный вариант и для укрепления иммунитета.Это растение является иммуномодулирующим средством и защищает нас от простуды и гриппа (особенно в зимний период).3. ЖеньшеньЭто растение с большим количеством полезных свойств. Оно бывает разных видов.Самым известным является так называемый корейский женьшень. Он обеспечивает наш организм такими активными компонентами, как, например, гинзенозиды. Это натуральное противовоспалительное средство и защита от рака.4. Кошачий коготьСамым выдающимся достоинством этого растения как раз является его способность укреплять защитные силы организма.Данное преимущество связано с алкалоидом под названием изоптероподин и хлорогеновой кислотой.Оба вещества улучшают работу белых кровяных клеток, чтобы они эффективно боролись с незнакомыми элементами и микроорганизмами, находящимися в крови.5. Гинкго БилобаЛистья этого растения содержат две мощные антиоксиданты: гинкголид и билоболид.Эти два соединения могут защитить организм от негативного воздействия свободных радикалов.Кроме того, они уменьшают воздействие радиации на организм и предотвратить гибель клеток.6. ГоречавкаЭто растение также идеально подойдет для того, чтобы укрепить ослабленный иммунитет, так как оно стимулирует выработку белых кровяных клеток.Настой горечавки рекомендуется принимать, чтобы предотвратить различные заболевания, особенно затрагивающие дыхательную систему, такие как:Ангина.Фарингит.Гайморит.Еще это средство рекомендуют людям, страдающим от простуды, гриппа или бронхита.Кроме того, оно будет весьма эффективным натуральным средством для лечения некоторых видов аллергии.7. РойбушЧай из ройбуша, также известный как «южноафриканский чай», содержит в себе вещества (в том числе полисахариды и аспалатины), которые укрепляют иммунную систему и замедляют процессы старения.Они ингибируют распространение вирусов у людей с приобретенным иммунодефицитом (ВИЧ).Рекомендуются людям, страдающим от ринита и респираторных видов аллергии.8. Китайский астрагалЭто растение повышает защитные силы организма и одновременно обновляет поврежденные или состарившиеся клетки.Данное средство рекомендуется в первую очередь тем, кто перенес какую-либо инфекцию или у кого иммунитет сильно ослаблен, настолько, что нет сил подняться с постели и начать заниматься привычной деятельностью.Чай из астрагала будет также полезен тем, кто склонен к различным простудным или инфекционным заболеваниям, таким как грипп, бронхит или простуда (по несколько раз в год).Еще настой отлично подойдет для борьбы с анемией, снятия стресса и чувства повышенной тревоги и для преодоления «весенней» усталости.9. Astralagus propinquus, или астрагал сходныйРечь идет о растении с невероятно сильными мочегонными свойствами. Оно отлично подойдет для лечения инфекций и заболеваний, вызванных ослаблением иммунной системы.Флавоноиды, полисахариды и сапонины, входящие в состав астрагала, обеспечивают все эти преимущества.Его настой рекомендуется людям, которые часто страдают от гриппа и простудных заболеваний.10. ОмелаВ омеле содержится большое количество алкалоидов, клейкого вещества и дубильных веществ, которые делают это растение идеальным домашним средством для профилактики и даже лечения рака.Омела предотвращает развитие раковых клеток и помогает иммунной системе бороться с вирусами и бактериями.Еще оно стимулирует рост здоровых клеток и является прекрасной профилактикой от всех видов инфекций.11. ГолденсилЭто растение известно также как «канадская куркума». Оно используется с древнейших времен североамериканскими племенами для лечения инфекционных заболеваний.Голденсил способен предотвратить развитие рака, справиться с коклюшем и уменьшить кожные инфекции (вызванные наличием ран или укусов насекомых).12. Розовый лапачо (муравьиное дерево)Этот вид родом из Центральной Америки обладает целым рядом лечебных свойств. А все благодаря компонентам, входящим в его состав, в частности, сапонинам и дубильным веществам.На протяжении многих веков кора муравьиного дерева используется в лечебных целях, так как она способна вылечить различные заболевания: малярию, инфекции, лихорадку, волчанку, разные виды рака.