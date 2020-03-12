Секс помогает очищать печень от токсинов и тяжелых металлов
Во время коитуса, кровь быстрее передвигается по сосудам, в то же время учащается дыхание, что приводит к обогащению крови кислородом. Это, в свою очередь, чистит все органы, в том числе печень и мозг. Если секс интенсивный, то с потом выводятся вредные токсины и тяжелый металл – и это касается и мужчин, и женщин.
Особенно полезен в этом отношении утренний секс – ведь он является своеобразной утренней зарядкой. Грядущий день вы гарантированно встретите в хорошем настроении. Кроме того, в период с 7 до 9 часов утра выработка тестостерона в мужском организме максимальна, а значит, что о пользе качественного секса можно не переживать.
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