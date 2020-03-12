Безглютеновая диета может назначаться только при поставленном диагнозе "целиакия"

Безглютеновая диета - это особая схема питания, которая подразумевает полный отказ от пищи, содержащей глютен, то есть клейковину. Глютен содержится в следующих продуктах: пшеница, рожь, овес, пшеничная мука, манная крупа. Следовательно, и в хлебобулочных изделиях, кашах, макаронах, отрубях, кондитерских продуктах, а также любых блюдах, в состав которых входят дрожжи.Комментирует Анастасия Ефимова, врач-диетолог ФНКЦ ФМБА России: "Как правило, такая диета пожизненно назначается людям, больным целиакией (заболевание, связанное с нарушением работы ворсинок толстой кишки). Вместе с тем некоторые диетологи рекомендуют пациентам с избыточным весом временно придерживаться принципов безглютенового питания, но делается это только под наблюдением специалиста. Здоровому человеку самостоятельно садиться на безглютеновую диету не рекомендуется.Запрещенные в данном рационе продукты питания содержат необходимые для организма витамины и минералы, макро и микроэлементы, например, кальций и клетчатку. Их недостаток может отрицательно сказаться на функционировании внутренних органов. Также в составе продуктов, содержащих глютен, находятся аминокислоты, которые формируют иммунитет, защищают от вредоносных бактерий и вирусов.Около 18 аминокислот поступают в организм только вместе с глютеносодержащими продуктами, они не способны синтезироваться в органах и тканях самостоятельно. Кроме того, тем, кто отказывается от употребления глютена, может не хватать витаминов группы В и железа, поэтому их дефицит рекомендуется восполнять приемом специализированных препаратов. Также негативным последствием безглютеновой диеты считается риск развития грибковых инфекций, так как в ежедневном рационе увеличивается доля продуктов, содержащих крахмал".