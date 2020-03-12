Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Нашему организму не обойтись без воды. Недостаток ее приводит к обезвоживанию, что негативно сказывается на здоровье. Однако сколько жидкости нужно на самом деле?На протяжении десятилетий норма в восемь стаканов воды считалась золотым стандартом. Однако не все так просто.Гуру фитнеса предлагают особую формулу, которая поможет рассчитать индивидуальную норму жидкости. Все очень просто. Разделите свой вес пополам и умножить получившуюся цифру на 100. Так, если вы весите 60 килограмм, половина веса составит 30. Умножаем на 100 и получаем 3000. Это нужное количество жидкости в день в миллилитрах или три литра.Однако важно отметить, что в эту категорию входит не только вода, это также кофе, чай, сок, жидкость из пищи. Как правило, большинство людей получают 80% из напитков и 20% из пищи.Эксперты подчеркивают, что важно также ориентироваться на собственные ощущения. Если вы потребляете достаточно, в соответствии с нормами, воды, но все равно чувствуете жажду, не надо себя мучить. Однако стоит убедиться, что отсутствуют хронические заболевания. Например, чувство постоянной жажды может быть симптомом диабета.