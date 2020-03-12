Гигиенические процедуры для здоровья глаз

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Гигиенические процедуры для поддержания здоровья глаз и устранения воспалений и раздражений включают примочки, промывания, компрессы из целебных растений или того, что есть в каждом доме.Промывание. Для промывания чаще всего используют бледно-розовый раствор марганца, риванол, фурациллин, чайную заварку или просто кипяченую воду. Любую из этих жидкостей набирают в резиновый баллончик («груша») или в 5-мл шприц без иглы. К щеке прижать миску, оттянуть пальцами оба века и струей полить глазное яблоко круговыми движениями. Повторять, пока полностью не очистится конъюнктивальная полость.Глазные ванночки являются действенным средством, устраняющим утомление и воспаление глаз. Можно приготовить ванночку с целебными растениями, для этого налить в стаканчик отвар ромашки, петрушки или черного чая, наклонить голову вниз, приложить стаканчик к открытому глазу, затем запрокинуть голову назад и подержать несколько секунд. Процедуру следует повторить 8-10 раз.Настой. При покрасневших веках, усталых, утративших блеск глазах используют настой цветков василька. Взять 1-3 столовых ложки цветков, 200 мл кипятка, настоять 20 минут, процедить. Настоем можно протирать верхние и нижние веки после снятия декоративной косметики. Можно использовать настой василька и для примочек.Закапывание капель. Существуют два способа закапывания капель. Первый - самый распространенный. Больного просят посмотреть вверх, оттягивают пальцем нижнее веко и выпускают из пипетки одну каплю в нижний конъюнктивальный свод. Второй: больного просят поднять голову и при этом посмотреть вниз. Пальцами оттягивают верхнее веко и выпускают из пипетки одну каплю на поверхность глазного яблока.При любом способе нужно соблюдать основное правило: пипетка не должна касаться ресниц, чтобы не переносить инфекцию с одного глаза на другой. В настоящее время многие капли выпускают во флакончиках с крышками, исполняющими роль пипетки. Это очень удобно, можно закапывать прямо из флакончика, перевернув его вверх дном и надавив пальцами на мягкую часть крышки.