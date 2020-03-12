Эндокринолог: поможет ли уксус снизить уровень сахара в крови

Ранее сообщалось, что яблочный уксус снижает уровень сахара в крови, если регулярно добавлять его в пищу. Он якобы замедляет пищеварение и препятствует быстрому всасыванию сахара в кровь.Как отметил врач-эндокринолог Алексей Калинчев, снижение сахара с помощью уксуса — бесполезный эксперимент.— Нормальные люди достигают снижения содержания сахара после употребления полноценной белково-жирной пищи. Сначала пообедали, потом съели сладкое. И без всяких экспериментов с уксусом, — отметил врач.По его словам, существуют более действенные методы.— Диабетикам надо приучить себя к правильным продуктам, а не продолжать есть то, что им нельзя, и пытаться обмануть свой организм за счет соусов или уксусов, — подчеркнул он.Какие продукты повышают уровень сахара в крови? По словам медика — все сладкие фрукты, а конкретно диабетикам нужно забыть про бананы и виноград.Быстрое распространение заболеваемости диабетом приобрело характер «неинфекционной эпидемии» во всем мире. По данным ВОЗ, в 2025 году будет зарегистрировано около 500 миллионов пациентов с этим диагнозом.Как напоминают врачи, резкое повышение аппетита и постоянный голод могут свидетельствовать о развитии диабета второго типа. Это связано с тем, что уровень глюкозы в организме слишком высок, она не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате его нехватки. Организм не получает достаточно энергии, что и вызывает сильный голод.