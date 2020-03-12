Неприятный запах ног: правила гигиены от дерматолога Ингрид Шмеккель

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Мы не любим говорить об этом, но многие страдают от неприятного запаха ног. Поэтому поливают их дезодорантами. Однако дерматолог Ингрид Шмеккель утверждает, что воды, мыла и хорошей обуви часто бывает достаточно.Специальный дезодорант может стать эффективным средством от неприятного запаха ног."Но начать следует с соблюдением гигиены - и, возможно, с новой обуви", - советует дерматолог Ингрид Шмеккель.Неприятный запах ног возникает из-за потоотделения - поэтому люди говорят о потных ногах. Количество выделяемого ногами пота зависит от генетики.По словам дерматолога, при интенсивном потоотделении дезодорант для ног может действительно стать наилучшим решением подойти. По сравнению с обычным дезодорантом, продукты для ног имеют более высокое содержание алюминия - на ногах больше потовых желез, чем где-либо еще на теле человека.Правила гигиеныВажно чаще мыть ноги водой с мылом, а затем тщательно сушить. В противном случае, микробы могут легко образовываться и размножаться во влажных местах ног.Мойте ноги с мылом по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки.Выбор подходящей обувиСмена обуви также поможет избавиться от неприятного запаха ног. Толстые закрытые ботинки предотвращают испарение пота. При этом, если подкладка сделана из синтетической кожи, которая не может впитывать пот, создается настоящая потовая камера. Для снижения неприятного запаха выбирайте обувь из натуральный материалов, а искусственная должна быть частично открытой для нормальной циркуляции воздуха.