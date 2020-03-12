Прослушивание музыки и игра на музыкальных инструментах помогают пережившим инсульт

Происходит это за счет стимуляции головного мозга и улучшения настроения. Как отмечает The Daily Mail, исследование, проводившееся в больнице Адденбрука в Кембридже, показало: игра на клавишных, барабанах и ударных инструментах, а также на iPad поднимала настроение и помогала сосредоточиться.Сеансы неврологической музыкальной терапии также помогли с реабилитацией - моторика рук улучшалась. А известно, что вследствие инсульта возможно возникновение целого набора дисфункций. Наряду с речевыми и языковыми проблемами пациенты нередко страдают от проблем с памятью, восприятием и даже от изменений личности. После инсульта часто возникают чувства гнева, тревоги или депрессии.В рамках исследования сеансы музыкальной терапии проводились наряду с традиционным лечением, физиотерапией, трудотерапией, занятиями по логопедии и клинической психологии. 177 пациентов приняли участие в 675 сеансах музыкальной терапии в течение двух лет. Музыкальная терапия оказалась "полезной" или "очень полезной" в среднем для 139 пациентов, родственников и персонала больницы. У 52 пациентов сразу после сеанса терапии наблюдалось улучшение настроения. О положительной динамике заявили и логопеды, работавшие с пациентами.