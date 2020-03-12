Исследователи нашли антивозрастной механизм в клетках тела

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Сотрудники МГУ и их коллеги из Германии и Швейцарии нашли в митохондриях ("энергетических фабриках") животных клеток механизм, препятствующий старению, пишет РИА "Новости". А данный процесс ученые связали с выработкой активных форм кислорода (АФК). Эти формы появляются в качестве побочного продукта нормального метаболизма кислорода в клетках.Они производят мощный окислительный эффект и вызывают стресс. С возрастом выработка АФК растет, что связано с процессом старения (повреждаются белки, жиры, происходят мутации ДНК). При этом ученые нашли в митохондриях мышей, летучих мышей и голых землекопов механизм, дающий контролируемое снижение электрического потенциала.Происходит деполяризация на мембране митохондрий до уровня, достаточного для образования АТФ (универсального источника энергии), но недостаточного для генерирования АФК. По мере старения данный защитный механизм отключается и запускается процесс старения. И происходит у людей это, видимо, в среднем возрасте. Эксперты подчеркивают: в теории, если активировать защитный механизм, можно победить старение.