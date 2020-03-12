7 противовоспалительных продуктов, которые нужно включить в рацион людям с диабетом

Включая в свой рацион продукты, которые уменьшают воспаление в организме, люди с диабетом или предиабетом получают долгосрочную выгоду: в частности, они защищают сердце и печень от опасных нарушений.Как сообщает MedikForum.ru, достаточно слабое, но хроническое воспаление в организме заставляет его клетки постепенно становиться резистентными к инсулину. Со временем высокий уровень глюкозы в крови становится постоянным, способствуя накоплению жира в печени, – это в итоге усиливает невосприимичвость к инсулину, способствует развитию диабета 2 типа.Врачи-эндокринологи настоятельно рекомендуют болеющим людям выбирать продукты, которые не только помогают телу лучше контролировать уровень сахара в крови, но и уменьшают воспаление. Такаяпища содействует избавлению от диабета (в случае его 2 типа), защищает от развития опасных осложнений, ассоциированных с заболеванием.В ряду таких противовоспалительных продуктов выделяются следующие.Орехи. Их потребление не дает роста сахара в крови благодаря комбинации белка и жира. По данным журнала EatingWell, сразу несколько исследований показали: регулярная порция орехов (примерно 30 граммов) обеспечивает более низкий уровень глюкозы в крови натощак, ослабляет инсулинорезистентность.Брокколи. Рекомендуется Американской диабетической ассоциаций. Серосодержащие соединения в овощах семейства крестоцветных обладают мощным противовоспалительным действием, особенно заметном при регулярном поедании.Чеснок. Метаанализ 2018 года показал: его потребление пациентами с диабетом, принимающими лекарства, дает более выраженное снижение уровня глюкозы в крови. Ученые связывают этот эффект с действием вещества аллицин, содержащимся в чесноке.Нут. Установлено: регулярное включение в рацион диабетиков продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как нут и другие бобовые, эффективно снижает уровень сахара в крови натощак.Продукты с пробиотиками. Имеющиеся научные данные подтверждают, что регулярный прием пробиотиков коррелирует с более низким уровнем глюкозы в крови натощак у пациентов с диабетом 2 типа. Здоровые микробиомные бактерии уменьшают воспалительные соединения, которые способствуют резистентности к инсулину и увеличению веса, констатируют исследователи.Корица. Специя не считается самостоятельным средством от недуга, но обладает тонким снижающим глюкозу эффектом за счет улучшения резистентности к инсулину.Источники омега-3 кислот. Данный тип жирных кислот оказывает мощное противовоспалительное действие. Есть данные исследований, показывающие, что их ежедневное получение помогает предотвратить характерную для диабета невропатию в конечностях.