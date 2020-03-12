Самые полезные для здоровья и фигуры диеты

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Диета обычно ассоциируется с похудением и страданиями. Столько ограничений на себя накладывают те, кто мечтают об идеальной фигуре. Но диета должна не наносить вред здоровью. Приводим самые полезные рационы питания по версии MedikForum.ru.Прерывистое голоданиеОдна из самых популярных систем, предполагающая ограничение калорий до 25% от обычной диеты на протяжении двух дней. При такой диете снижение веса идёт быстрее, нежели при других типах питания. Исследователи выяснили, что прерывистое голодание способствует улучшению когнитивных функций, защищает от неврологических заболеваний, повышает чувствительность к инсулину, предотвращает развитие диабета второго типа, понижает давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, продлевая в целом жизнь.Средиземноморская диетаДанная диета не предполагает строгих ограничений. В основе рациона фрукты, овощи, злаки, бобовые, орехи, оливки, морепродукты, птица, яйца, оливковое масло — всё богатство Средиземноморья. Красное и обработанное мясо нужно есть как можно реже. Не менее важно часто гулять, больше двигаться. Похудение длится от полугода, зато без вреда для здоровья, резких скачков веса. Для более быстрого приведения тела в порядок рекомендуется считать калории. Особенно полезна диета для сердца и сосудов.Палео диетаГлавный принцип палео диеты - употребление продуктов питания, которые присутствовали в рационе до начала сельскохозяйственной деятельности. В основе — мясо, морепродукты, овощи, фрукты, грибы, ягоды. Возможно в качестве перекуса поедать орехи, яйца. «Запрещенки» много: алкоголь, сахар, мучные блюда, фастфуд, молочные продукты, любые крупы, газированные напитки. По сути, это строгая безуглеводная диета. Диету отличают от других существенное снижение веса. Главный посыл приверженцев палео диеты — наш организм не приспособлен к пище, которая популярна сейчас. Итогом становится улучшение состояние здоровья, обретение сил, приведение качества тела в норму.«Ленивая» диетаСуть диеты для ленивых крайне проста: нужно выпивать перед едой 2 стакана теплой воды. Это позволит загасить чувство голода, не переедать, как следствие, похудеть. К тому же вода позволяет наладить работу пищеварительного тракта, а современный человек порой забывает о важности пить чистую жидкость. Впрочем, такая диета предполагает отказ от вредных продуктов, иначе смысла в подобном пищевом поведении не будет.Диета ДюканаШироко распространенная диета Дюкана предполагает практически полный отказ от углеводов. Пьер Дюкан уверял, что разнообразя меню, можно похудеть и питаться так постоянно, а не только какое-то время. Впрочем, у диеты есть ограничения. Ей нельзя следовать тем, кому нужно сбросить больше 10 килограммов, кто готов ждать результатов больше месяца.Наша статья доказывает, что не существует идеальной, правильной диеты, которая приведёт к желанному результату. Среди огромного многообразия важно найти питание, подходящее именно вам. Сейчас вообще модно не сидеть на диетах, а следовать принципам правильного питания.