Как снизить риск физической слабости у пожилых женщин, рассказали медики

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По словам ученых, адекватное потребление белка помогает снизить риск слабости у женщин в возрасте от 66 до 71 года. Исследование, опубликованное в Европейском журнале питания, показало, что потребление по меньшей мере 1,1 грамма белка на килограмм массы тела в течение трехлетнего периода, привело к снижению риска физической слабости у женщин в постменопаузе.Физическая слабостьСлабость является распространенным клиническим синдромом у пожилых людей, который увеличивает риск падений, переломов, госпитализации и смертности. В исследовании, опубликованном в клинике гериатрической медицины, д-р Цянь-Ли Сюе из Школы общественного здравоохранения им. Хопкинса сообщается, что пожилые люди подвержены риску из-за возрастного снижения физической функции. Большинство признаков тесно связаны с возрастом: истощение, медлительность, неуклюжесть.ИсследованиеИсследователи из Университета Восточной Финляндии попытались изучить связь между потреблением белка и синдромом общей физической слабости. Они выдвинули гипотезу, что потребление белка по крайней мере 1,1 г / кг может снизить риск у пожилых женщин. Чтобы проверить гипотезу, авторы исследовали женщин в постменопаузе в возрасте от 66 до 71 года, которые были включены в исследование по изучению фактора риска остеопороза и профилактике переломов (OSTPRE-FPS) в Финляндии. Участники записывали потребление пищи и напитков в течение трех дней.Результаты показали тесную связь между физической слабостью и влиянием белка на здоровье мышц.Отличными источниками белка являются яйца, рыба и курица и бобовые.