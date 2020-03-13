Врач предупредил об опасности частого мытья рук

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Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в эфире радио Sputnik предупредил россиян о том, что слишком частое мытье рук может нанести вред здоровью.По словам специалиста, не рекомендуется мыть руки с мылом чаще 6 раз в день. Если нарушать данное правило, то можно пересушить кожу, а также уничтожить защитный слой, состоящий из полезных бактерий.Вместе с тем специалист опроверг тезис о том, что антисептики справляются с грязными руками лучше мыла с водой. На самом деле протирание рук антисептиком не уничтожает микробы. Гораздо эффективнее помыть их под проточной водой.Бессмертный призвал россиян внимательно относится к вопросам личной гигиены, но в то же время не переусердствовать. Особенно эти правила актуальны в сезон гриппа и вирусных заболеваний.