Врач предупредил об опасности частого мытья рук
По словам специалиста, не рекомендуется мыть руки с мылом чаще 6 раз в день. Если нарушать данное правило, то можно пересушить кожу, а также уничтожить защитный слой, состоящий из полезных бактерий.
Вместе с тем специалист опроверг тезис о том, что антисептики справляются с грязными руками лучше мыла с водой. На самом деле протирание рук антисептиком не уничтожает микробы. Гораздо эффективнее помыть их под проточной водой.
Бессмертный призвал россиян внимательно относится к вопросам личной гигиены, но в то же время не переусердствовать. Особенно эти правила актуальны в сезон гриппа и вирусных заболеваний.
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