Медики рассказали, почему нельзя закусывать алкоголь солеными огурцами

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Специалисты предупреждают любителей закусить рюмку водки хрустящим маринованным огурчиком: делать это категорически нельзя. Маринованные огурцы и подобные им продукты за счет уксуса, который в них содержатся, раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.По словам экспертов, маринады, раздражающие слизистую желудка с сочетании со спиртными напитками могут привести к воспалению. Алкоголь при этом быстрее всасывается в желудок. Кстати, эффект, подобный маринованным продуктам, дают все острые блюда.Гастроэнтерологи утверждают, что привычка закусывать водку и другой алкоголь разного рода маринадами может привести к таким нехорошим последствиям для организма, как гастрит, эрозия и язва.Что касается продуктов, которые врачи рекомендуют в качестве закуски, то это квашеная капуста и зелень – петрушка, кинза, лук, салат и другие.