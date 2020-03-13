Врачи рассказали, как есть сладкое и избежать диабета

Все знают, что сладости в больших количествах вредят нашему здоровью. От конфет не только разрушаются зубы, но и возникает риск сахарного диабета.Врачи настаивают на том, чтобы мы отказывались от сладкого вовсе. Но многим из нас такой шаг дается с трудом или не дается совсем. Таким любителям десертов медики предлагают по возможности ограничить употребление сладкого. В случае если силы воли снова не хватит, или существуют такие факторы как генетика, специалисты дают простой совет – повысить свою физическую активность.Риск заболеть диабетом снизится, если человек ведет активный образ жизни – бегает по утрам или делает зарядку. Чтобы исключить вредное влияние сладкого на организм, надо тратить калории, утверждают специалисты.Рекомендации по ограничении употребления сладостей дают не только эндокринологи. К ним присоединяются кардиологи и онкологи.