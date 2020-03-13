9 сочетаний продуктов, которые следует навсегда исключить из рациона

В последнее время множество людей увлеклись здоровым и правильным питанием. И это просто прекрасно, но при этом некоторые все сводят исключительно к правильным продуктам. Однако правильно их сочетать и употреблять в правильное время — не менее важное умение.Предлагаем вам девять вредных сочетаний продуктов, которые стоит исключить из рациона.Фрукты во время или после едыФрукты быстро перевариваются. Если их смешать с зерновыми или мясом, эти продукты задержат их в желудке. Начинается ферментация, которая может привести к повреждению стенок желудка.Крахмалистые углеводы и животные белкиЕсли вы любите картошку с мясом, знайте: животный белок в желудке гниет, а крахмал подвергается процессу ферментации. В итоге - вздутие живота и газы. Лучше замените картофель стручковой фасолью, салатом из свежей капусты или любыми некрахмалистыми овощами на свой вкус. Полезно, а уж о калориях и говорить не приходится.Крахмалистые углеводы и помидорыПомидоры содержат кислоту, которая может негативно сказаться в сочетании с крахмалами (картофель, рис) на пищеварении. Среди возможных проблем можно выделить гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (воспаление слизистой оболочки пищевода, обусловленное забросом желудочного содержимого в пищевод). Усталость, которая возникает после приема пищи, также связана с одновременным приемом крахмалов и помидоров.Фрукты и йогуртВ йогуртах содержится множество бактерий, которые вступают в реакцию с сахаром из фруктов. Это приводит к образованию токсинов, простудным заболеваниям и аллергиям. Лучше употребляйте натуральные йогурты без добавок, комнатной температуры. Если хотите, можете подмешивать в них мед, корицу или изюм, но не свежие фрукты.Злаки и молокоВозможно, это будет для вас неожиданностью, но злаковые и молоко, которые принято считать канонами правильного питания, представляют собой не самое полезное сочетание продуктов. Оба продукта содержат быстрые углеводы, которые могут вызвать резкие скачки сахара в крови. Когда уровень сахара вскоре снова упадет, вы опять проголодаетесь. Точнее, вам снова захочется углеводов.Вино и десертЛюбимое многими сладкоежками сочетание вина и десерта (тортов, фруктов, конфет и т.п.) может нанести непоправимый удар по организму. Алкоголь влияет на уровень сахара в крови и повышает выработку инсулина, так что углеводы из десерта отложатся в жиры и приведут к набору веса. Чтобы избежать подобных неприятностей, старайтесь с вином употреблять продукты с низким гликемическим индексом (например, богатые клетчаткой овощи).Бургеры и картошка фриФастфуд обычно предлагает нам вредное меню. Невероятно жирная пища, прошедшая многократную обработку, консерванты и химические добавки образуют токсины. Потом это все соединяется с углеводами из картофеля, вырабатываются цитокины, которые вызывают воспалительные процессы и способствуют быстрому старению.Фруктовые соки и кексыЭто сочетание несет в себе невероятное количество калорий и минимум питательности. Если вы съели пару кексиков на завтрак и запили стаканчиком апельсинового сока, то будьте готовы к быстрому подъему и быстрому упадку сил, а также невероятному чувству голода в первой половине дня (без перекусов вы уже точно не обойдетесь). Отсутствие белков и клетчатки наряду с высоким содержанием углеводов катастрофически влияют на уровень сахара в крови.Бананы и молокоЭто сочетание вредно для нашего организма, так как эти продукты вместе желудку сложно переварить. Представьте, если вы еще добавите туда мороженого (жир, сахар, низкая температура).Список несочетаемых продуктов не ограничивается лишь этими вариантами. Однако именно эти мы употребляем чаще всего. Старайтесь правильно строить свой рацион, и тогда вы дольше сохраните молодость, красоту и здоровье.