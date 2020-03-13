Эксперт рассказал, что делать при укусе клеща

Доктор медицинских наук Борис Менделевич призвал россиян быть осторожнее, чтобы не заразиться инфекционными заболеваниями от клещей. В этом году насекомые проснулись раньше из-за теплой погоды.Эксперт рассказал РИА Новости, что при обнаружении клеща следует его немедленно удалить, но не выбрасывать:"В природе далеко не все клещи носителями инфекции являются, но выяснить, был ли клещ заражен, можно только в лабораторных условиях. Поэтому лучше перестраховаться и сдать его на проверку. Клещевой энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести как к инвалидности, так и летальному исходу".Помимо этого медик призвал соблюдать простые меры профилактики: носить закрытую одежду на природе, проверять тело на наличие клещей, вернувшись домой, и при необходимости пользоваться специальными средствами против насекомых.