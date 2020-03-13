Эксперт рассказал, что делать при укусе клеща
Эксперт рассказал РИА Новости, что при обнаружении клеща следует его немедленно удалить, но не выбрасывать:
"В природе далеко не все клещи носителями инфекции являются, но выяснить, был ли клещ заражен, можно только в лабораторных условиях. Поэтому лучше перестраховаться и сдать его на проверку. Клещевой энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести как к инвалидности, так и летальному исходу".
Помимо этого медик призвал соблюдать простые меры профилактики: носить закрытую одежду на природе, проверять тело на наличие клещей, вернувшись домой, и при необходимости пользоваться специальными средствами против насекомых.
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