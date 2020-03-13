12 необычных фобий современного человека: они могут быть и у вас

Эти страхи кажутся невероятно абсурдными.12 необычных фобий современного человека: они могут быть и у васЧеловек, страдающий этой фобией, боится получать либо дарить подарки. Принимая презент, испытывает неловкость, сильное стеснение и чувство обязанности дарящему.В обратной ситуации, когда подарок приходится дарить самому, возникает неуверенность в своем «сюрпризе»: а вдруг продешевил с подарком и виновнику торжества не понравится. Многие боятся дарить подарки, так как придется перед всеми говорить поздравительную речь.СоциофобияБоязнь общения с другими людьми. Человек испытывает страх при знакомстве, его пугают выступления перед большой публикой. В незнакомой компании социофобы чаще молчат, поскольку боятся показаться глупыми. Таких людей страшат и реакции окружающих на их поведение: социофобы уверены, их обязательно осудят или высмеют.Некоторые даже не ходят в магазины, ведь там придется говорить с кассиром или консультантом.СкопофобияСхожа с предыдущей фобией. Только если социофобы боятся разговаривать с людьми, скопофобы готовы сквозь землю провалиться, когда ловят на себе чей-то взгляд. Возникает сильное волнение, учащается сердцебиение, вспыхивает лицо, бросает в жар или холодный пот. Такие люди отводят глаза, суетятся и стараются быстрее отдалиться от «пожирающего» взгляда.Боязнь фотографироватьсяС этим страхом связаны две фобии: аутогонистофобия и дисморфофобия. Первая связана со страхом перед камерами, обостряется на публичных мероприятиях. Как только аутогонистофоб замечает человека с видеокамерой или фотоаппаратом, тут же отворачивается или прячется за других людей.Дисморфофобы не фотографируются по той причине, что не считают себя привлекательными и не хотят увидеть на снимке дефекты своей внешности. А хуже всего, если эти несовершенства увидят другие.ЭргофобияУ вас никогда не возникало страхов перед выходом на новую работу? Может, боитесь демонстрировать свои знания и профессиональные навыки? Если да, у вас эргофобия.Такая проблема распространена среди молодых специалистов и тех, кто по каким-либо причинам находился в длительном отпуске. Эргофобы испытывают непреодолимый страх и волнение на собеседованиях вплоть до потери сознания.НомофобияПожалуй, самая распространенная фобия среди молодого поколения. Номофобия – это страх остаться без мобильного телефона или связи. Наверняка, кто-то из вас хоть раз забывал гаджет дома. Ну и каковы ощущения?Это еще полбеды. Есть люди, у которых при виде севшего аккумулятора начинаются панические атаки. Они готовы пойти на все, лишь бы раздобыть зарядное устройство.СомнифобияИли гипнофобия – боязнь умереть во время сна. Причем многие даже не могут дать объяснения подобным страхам.Иная ситуация у тех, кто страдает ночными кошмарами. Из-за плохого сна люди чувствуют себя уставшими и обессиленными, поэтому ощущают, будто ночной отдых высасывает из них жизнь.СциофобияЭта фобия встречается чаще всего среди малышей. Маленькие сциофобы ужасно боятся собственной тени и всячески стараются от нее убежать. Как правило, по мере взросления фобия исчезает. Но бывают случаи, когда подобные страхи преследуют и взрослых.Боязнь волос или их отсутствияИ снова у нас две фобии: погонофобия – страх слишком бородатых людей, и пеладофобия – страх перед лысыми. Последние у многих ассоциируются с бандитами и уголовниками. Пеладофобами называют и тех, кто боится собственного облысения.КалигнефобияЗавершаем список милой, но очень странной фобией. Калигнефобия – боязнь красивых женщин. При виде очаровательной девушки такой фобик внезапно становится слабым: пропадает дар речи, охватывают робость и стеснение. Калигнефобы боятся даже знакомиться с красотками, поскольку чувствуют себя недостойными.Так что, милые дамы, прекратите переживать из-за внешности. Чересчур привлекательным женщинами найти половинку гораздо сложнее.