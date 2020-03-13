Неврологи придумали, что может ускорить восстановление мозга после повреждений
Животные модели показали, как иммунная система взаимодействует с нервными клетками мозга после травмы и как это влияет на способность к обучению и запоминанию. Речь идет о клетках микроглии - эти клетки стимулируют воспаление, приводящее к когнитивному дефициту после травмы. Когда исследователи удалили микроглию у мышей, изменений в регенерации тканей мозга не произошло.
Тогда ученые решили "омолодить" клетки микроглии и повторно ввести их в мозг. И это значительно увеличило показатели восстановления мозга. У животных улучшились память, способность к обучению, была остановлена потеря тканей и простимулировано образование новых нейронов.
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