3 натуральных напитка для отличного пищеварения

Сырая свекла очень полезна. В пищу используют не только богатый витаминами корнеплод, но и ботву. Свекольная ботва обладает массой полезных свойств, в ней содержится витаминов больше, чем в корнеплоде.

Свекла выводит из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов. Также она противостоит развитию раковых клеток, поскольку содержит в себе бетацианин – пигмент, который обуславливает насыщенную окраску этого корнеплода.

В свекле находится бетаин (своего рода витамин), который способен восстановить функции печени и улучшить ее работу. Бетаин балансирует обменные процессы в организме, является профилактическим средством в борьбе с атеросклерозом, заболеваниями сердца, остеопорозом и болезнью Альцгеймера.

Свекла укрепляет стенки сосудов, улучшает состояние капилляров, благоприятно влияет на пищеварительную систему, помогает восполнить недостаток йода и железа в организме человека, а также способствует понижению артериального давления.

3 рецепта смузи со свеклой!

Свекольный смузи с ботвой

Ингредиенты:

2-3 сырых свеклы среднего размера
2 яблока средних
4 листа свекольной ботвы
1 стакан воды
мед по вкусу

Как готовить:

Взбить в блендере свеклу, яблоки, ботву. Добавить воды, взбить еще раз. Добавить мед по вкусу.

Свекольный смузи с морковкой

Ингредиенты:

1 сырая свекла
1 морковь
3 кисло-сладких яблока

Как готовить:

Все продукты нарезать небольшими кубиками и положить в чашу блендера. Добавить 1 ст. воды. Взбить на максимальной скорости.

Свекольный смузи с имбирем

Ингредиенты:

1 сырая свёкла среднего размера
1 сладкий красный перец
1 стакан листьев шпината (или капусты)
1 ч.л. порубленного корня имбиря
? ч.л. лимонного сока
соль и перец по вкусу
вода, кубики льда

Как готовить:

Все продукты нарезать небольшими кубиками и положить в чашу блендера. Взбить на максимальной скорости.
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http://healthinfo.ua - Добавил mamasha в категорию Разное

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