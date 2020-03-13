3 натуральных напитка для отличного пищеварения

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Сырая свекла очень полезна. В пищу используют не только богатый витаминами корнеплод, но и ботву. Свекольная ботва обладает массой полезных свойств, в ней содержится витаминов больше, чем в корнеплоде.Свекла выводит из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов. Также она противостоит развитию раковых клеток, поскольку содержит в себе бетацианин – пигмент, который обуславливает насыщенную окраску этого корнеплода.В свекле находится бетаин (своего рода витамин), который способен восстановить функции печени и улучшить ее работу. Бетаин балансирует обменные процессы в организме, является профилактическим средством в борьбе с атеросклерозом, заболеваниями сердца, остеопорозом и болезнью Альцгеймера.Свекла укрепляет стенки сосудов, улучшает состояние капилляров, благоприятно влияет на пищеварительную систему, помогает восполнить недостаток йода и железа в организме человека, а также способствует понижению артериального давления.3 рецепта смузи со свеклой!Свекольный смузи с ботвойИнгредиенты:2-3 сырых свеклы среднего размера2 яблока средних4 листа свекольной ботвы1 стакан водымед по вкусуКак готовить:Взбить в блендере свеклу, яблоки, ботву. Добавить воды, взбить еще раз. Добавить мед по вкусу.Свекольный смузи с морковкойИнгредиенты:1 сырая свекла1 морковь3 кисло-сладких яблокаКак готовить:Все продукты нарезать небольшими кубиками и положить в чашу блендера. Добавить 1 ст. воды. Взбить на максимальной скорости.Свекольный смузи с имбиремИнгредиенты:1 сырая свёкла среднего размера1 сладкий красный перец1 стакан листьев шпината (или капусты)1 ч.л. порубленного корня имбиря? ч.л. лимонного сокасоль и перец по вкусувода, кубики льдаКак готовить:Все продукты нарезать небольшими кубиками и положить в чашу блендера. Взбить на максимальной скорости.