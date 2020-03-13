3 натуральных напитка для отличного пищеварения
Свекла выводит из организма радионуклиды и соли тяжелых металлов. Также она противостоит развитию раковых клеток, поскольку содержит в себе бетацианин – пигмент, который обуславливает насыщенную окраску этого корнеплода.
В свекле находится бетаин (своего рода витамин), который способен восстановить функции печени и улучшить ее работу. Бетаин балансирует обменные процессы в организме, является профилактическим средством в борьбе с атеросклерозом, заболеваниями сердца, остеопорозом и болезнью Альцгеймера.
Свекла укрепляет стенки сосудов, улучшает состояние капилляров, благоприятно влияет на пищеварительную систему, помогает восполнить недостаток йода и железа в организме человека, а также способствует понижению артериального давления.
3 рецепта смузи со свеклой!
Свекольный смузи с ботвой
Ингредиенты:
2-3 сырых свеклы среднего размера
2 яблока средних
4 листа свекольной ботвы
1 стакан воды
мед по вкусу
Как готовить:
Взбить в блендере свеклу, яблоки, ботву. Добавить воды, взбить еще раз. Добавить мед по вкусу.
Свекольный смузи с морковкой
Ингредиенты:
1 сырая свекла
1 морковь
3 кисло-сладких яблока
Как готовить:
Все продукты нарезать небольшими кубиками и положить в чашу блендера. Добавить 1 ст. воды. Взбить на максимальной скорости.
Свекольный смузи с имбирем
Ингредиенты:
1 сырая свёкла среднего размера
1 сладкий красный перец
1 стакан листьев шпината (или капусты)
1 ч.л. порубленного корня имбиря
? ч.л. лимонного сока
соль и перец по вкусу
вода, кубики льда
Как готовить:
Все продукты нарезать небольшими кубиками и положить в чашу блендера. Взбить на максимальной скорости.
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