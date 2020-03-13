Ученые нашли новую причину старения
"Часть ученых связывали это с чисто случайными повреждениями. Но согласно нашей гипотезе, такое скоординированное увеличение продукции активных форм кислорода при старении должно быть каким-то образом запрограммировано в организме, — говорит завлабораторией молекулярных механизмов старения МГУ Михаил Высоких.
И ученым наконец-то удалось эту гипотезу подтвердить. В митохондриях они нашли специальный механизм, препятствующий производству активных форм кислорода. До определенного возраста эта программа "антистарения" в клетках прекрасно работает. Но потом просто "выключается", и организм начинает стремительно слабеть. Например, у обычных мышей этот защитный механизм "вырубается" уже на втором году жизни. А у знаменитого на весь мир долгожителя — голого землекопа — продолжает работать и защищать митохондрии от активных форм кислорода долгие годы.
В каком возрасте "защита от старения" отключается в клетках у человека? Можно ли продлить ее работу и "заморозить" весь процесс? Это исследователям еще предстоит выяснить. utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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