Альтруизм не делает людей более счастливыми - исследование

Ученые из Университета Бонна и Гарвардского университета, обнаружили, что альтруизм не может сделать людей такими счастливыми, как предполагали предыдущие исследования. В своей работе, Армин Фальк и Томас Гребер описывают эксперимент, который они провели с участием студентов-добровольцев.Предыдущие исследования показали, что проявление альтруизма, когда люди бескорыстно делают подарки, заставляет их испытывать счастье, а пожертвования могут принести пользу здоровью человека, в том числе снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца. Но эти чувства недолговечны.Эксперимент: альтруизм и уровень счастьяВ ходе исследования было предложено примерно 300 студентам сделать выбор между двумя лотереями. Если они выбрали первую, у них был шанс получить 100 евро для личного пользования. Если вторую, они ничего не получат, но их выбор может привести к тому, что 350 евро будут использованы для спасения человека, страдающего туберкулезом.Примечательно, что обе лотереи были настоящими. Исследователи раздавали 40 764 евро добровольцам, которые выиграли первую лотерею, и дали 111 300 евро некоммерческой группе в Индии, которая борется с туберкулезом.Недолговечный альтруизм60% студентов выбрали второй вариант - спасти жизнь. Ученые связались с добровольцами через месяц и задали им несколько вопросов об уровне их счастья. Большинство из тех, кто решил спасти жизнь, сообщили, что чувствуют себя более грустно, чем те, кто решил вознаградить себя.