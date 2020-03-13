Альтруизм не делает людей более счастливыми - исследование
Предыдущие исследования показали, что проявление альтруизма, когда люди бескорыстно делают подарки, заставляет их испытывать счастье, а пожертвования могут принести пользу здоровью человека, в том числе снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца. Но эти чувства недолговечны.
Эксперимент: альтруизм и уровень счастья
В ходе исследования было предложено примерно 300 студентам сделать выбор между двумя лотереями. Если они выбрали первую, у них был шанс получить 100 евро для личного пользования. Если вторую, они ничего не получат, но их выбор может привести к тому, что 350 евро будут использованы для спасения человека, страдающего туберкулезом.
Примечательно, что обе лотереи были настоящими. Исследователи раздавали 40 764 евро добровольцам, которые выиграли первую лотерею, и дали 111 300 евро некоммерческой группе в Индии, которая борется с туберкулезом.
Недолговечный альтруизм
60% студентов выбрали второй вариант - спасти жизнь. Ученые связались с добровольцами через месяц и задали им несколько вопросов об уровне их счастья. Большинство из тех, кто решил спасти жизнь, сообщили, что чувствуют себя более грустно, чем те, кто решил вознаградить себя.
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