Эндокринолог Зубарева рассказала о пользе ежедневного употребления шоколада

Ежедневное употребление шоколада полезно для здоровья, утверждает член Российского союза диетологов врач-эндокринолог Наталья Зубарева.Как сообщает MedikForum.ru, эндокринолог Зубарева рассказала о пользе ежедневного употребления до 25 граммов шоколада. Данный продукт стимулирует мозговую активность, уменьшает концентрацию гормона стресса кортизола, улучшает кровообращение и снижает холестерин, что помогает нормализовать давление.«Какао-бобы хороший источник минералов, в том числе, таких как магний, железо, цинк. Они незаменимы: наше сердце, кости, мышцы нуждаются в них», – пояснила Наталья Зубарева.Прежде всего, в формате ежедневного потребления полезен темный шоколад. Исследователями Кембриджского университета было установлено: мужчины и женщины, регулярно потребляющие темный шоколад, на 37% реже страдают от ишемической болезни сердца, их риск инсульта снижен на 29%.В идеале это должен быть горький шоколад, содержащий не менее 70% какао-продуктов, рассказала специалист. Следует предпочитать продукт, в составе которого содержатся натуральные подсластители, такие как стевия, мед, пекмеза, нерафинированный тростниковый сахар.