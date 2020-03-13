Чеснок и его лечебные свойства: несколько важных фактов

Возможно, вы уже знакомы с некоторыми людьми, которые едят чеснок натощак в ранние утренние часы. Хотя, надо сказать, что эта практика для нас еще в диковинку.Возможно, это связано со специфическим и для некоторых даже неприятным вкусом чеснока, но мы уверены, что, узнав все его полезные свойства, вы без труда сможете сделать его потребление своей повседневной здоровой привычкой, говорят диетологи.Чеснок обладает поистине чудодейственными свойствами, которые помогают регулировать функционирование всего нашего организма, без сомнений, это один из самых полезных продуктов в природе.В древние времена чеснок использовали в основном из-за его противовоспалительных свойств.Солдаты (римляне и греки) регулярно употребляли его в пищу до и после сражений с целью предотвратить серьезные травмы и различные осложнения.Для египтян же чеснок был средством иного характера — его употребляли в качестве афродизиака.А на Гималаях его добавляли в блюда (и по прежнему это делают) для того, чтобы укрепить иммунную систему и обеспечить организм кислородом (оксигенация).Конечно, с тех времен в мире много что изменилось, в большинстве стран чеснок используется в основном для кулинарных целей (так как обладает специфическим вкусом и запахом), это уже неплохо.Но когда вы узнаете обо всех его целебных свойствах, вы измените свое мнение об этом продукте, и он перестанет быть только вкусной «приправой».Многие не хотят включать чеснок в свое меню, потому что сильный запах мешает общению (деловому и личному) в течение дня, но при этом многое теряют, ведь чеснок благотворно влияет на здоровье в целом.Как сообщает health info, эксперты рассказали о некоторых свойствах чеснока, которые, возможно, подтолкнут вас к решению все таки включить его в свой ежедневный рацион, хотя бы по одному зубчику в день.Улучшает работу сердечно-сосудистой системыЭтот замечательный продукт питания помогает улучшить работу сердечно-сосудистой системы и одновременно способствует снижению уровня холестерина в крови.Все это возможно благодаря тому, что он контролирует выработку холестерина печенью и увеличивает количество хорошего холестерина в организме.Что касается сердечно-сосудистой системы, то польза от чеснока следующая: он расширяет сосуды, это облегчает кровообращение и предотвращает развитие таких заболеваний, как атеросклероз.Устраняет паразитовЧеснок также используется для борьбы с различными микроорганизмами, от которых тяжело избавиться даже с помощью специальных средств.А все потому, что чеснок обладает и противопаразитарными свойствами и способен справиться с ленточными червями, к примеру, очищая организм от шлаков и токсинов, и таким образом делая непригодной для их жизни среду.Заботится о состоянии кожиА знаете ли вы, что чеснок является одним из богатейших источников витаминов С, А, В1 и В2?..Постоянное употребление чеснока поможет поддерживать вашу кожу здоровой и красивой, она будет более подтянутой, упругой и молодой.Еще чеснок способствует улучшению зрения и является превосходным профилактическим средством от респираторных заболеваний.Также чеснок помогает справиться с различными проблемами воспалительного характера, но злоупотреблять этим продуктом также не следует, так как это может снизить его эффективность.По этой причине рекомендуется потреблять чеснок в умеренных количествах, один или два зубчика чеснока в день будет вполне достаточно.Теперь, когда вы знаете о полезных для вашего здоровья свойствах чеснока, приглашаем вам присоединиться к людям, которые уже заботятся о себе, и стараться есть его каждый день в том виде, который вам больше по вкусу.Можете добавлять его в блюда как приправу или съедать по зубчику отдельно с утра натощак (чтобы извлечь максимальную выгоду для своего здоровья).Главное, постараться по максимуму использовать все преимущества, которыми обладает чеснок!