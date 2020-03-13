Названы лучшие продукты для здоровья зубов

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Вкусно и полезно.Специалисты назвали 5 продуктов, которые положительно сказываются на здоровье зубов. На первом месте рейтинга оказался сыр, содержащий белок и кальций, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Еще в 2013 году в прессе появлялись результаты исследования специалистов, которые установили, что сыр является лучшим продуктом для перекусов, так как препятствует развитию кариеса и укрепляет зубы.Белок, содержащийся в нем, быстро устранит чувство голода. Второе место рейтинга досталось зеленому чаю. Благодаря фтору, содержащемуся в напитке, зубы становятся крепче и не желтеют с годами. Также зеленый чай богат полезными антиоксидантами, существенно замедляющими процесс окисления. Они также помогают бороться с пародонтозом.Третью позицию перечня занимает морковь, содержащая нутриенты. Твердая структура корнеплода очищает эмаль и покрывает ее особым составом, защищающим ее от налета. Фактически, перекус морковью можно сравнить с чисткой зубов.Четвертое место занял репчатый лук, имеющий твердую структуру и антибактериальный эффект.Специалисты также рекомендуют употреблять как можно больше рыбы, способствующей восстановлению эмали. В сардине, тунце, лососе и скумбрии содержится большое количество кальция и витамина D. Омега-3 существенно снижает риск появления заболеваний десен.