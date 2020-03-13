Привычка грызть ногти помогает защититься от аллергии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Привычка грызть ногти, распространенная среди детей и взрослых по всему миру, считается вредной, но у нее, как выяснили канадские исследователи, могут быть и определенные преимущества. Выяснилось, что дети, которые грызут ногти, получают защиту от аллергии.Если обкусывание ногтей принимает патологические формы, то его называют онихофагией. Речь идет о психическом расстройстве, которое подразумевает необходимость специального лечения, потому что слишком навязчивое желание грызть ногти может провоцировать воспалительные явления и деформацию ногтевых пластин.Но если говорить о простой привычке грызть ногти, которая не принимает патологический оборот, то эта практика может быть даже полезной. Такое предположение сделали ученые из Университета Макмастера. Они заметили, что дети, которые грызут ногти, реже страдают от аллергии."Привычку грызть ногти можно сравнить с вакцинацией. Дети постоянно тянут в рот грязные руки и съедают частицы из-под ногтей, в которых присутствуют разные бактерии и потенциальные аллергены. В небольших объемах эти вещества способны улучшать работу иммунной системы, которая с их помощью учится адекватно реагировать на внешние угрозы. То есть, аллергия с гораздо более высокой вероятностью проявится у того, кто рос в стерильных условиях, а не у того, кто контактировал с аллергенами", — отмечают авторы исследования.