Семь напитков, способных вызывать быструю прибавку веса после 40 лет

Существуют разные напитки, употребление которых заставляет тело быстро прибавлять в весе после 40 лет, когда метаболические процессы организма естественным образом замедляются. В их числе – пиво, молоко, кофе и не только.Как сообщает MedikForum.ru, в возрасте после 40 лет происходят определенные физиологические изменения, связанные с уменьшением выработки гормонов, обеспечивающих активный метаболизм и сжигание жира. Поэтому становится важно контролировать потребление не только разных продуктов, но и напитков, – иначе можно заполучить очень быструю прибавку веса и настоящее ожирение.Коктейли с алкоголем. Помимо спиртного, содержат в себе сладкие составляющие: сиропы, ликеры, взбитые сливки. Усвоить такое количество калорий одновременно организм после 40-ка способен лишь одним способом – обзаведясь жировым кольцом на талии и животе.Пиво. В нем присутствуют растительные аналоги женских половых гормонов (не считая калорий). Потребление пива в период менопаузы увеличивает количество жира в проблемных зонах.Обезжиренное молоко. Напиток жирностью более 3% содержит витамины А и D, способствующие усвоению белка и кальция – главного жиросжигающего минерала. Без жира кальций усваиваться не может.Растительные заменители молока. Соевое, миндальное и другие альтернативные напитки часто производятся с подсластителями. Синтетические сахарозаменители могут негативно влиять на состояние кишечной микрофлоры, нарушения которой вызывают быструю прибавку веса.Кофе. Выпиваемый в большом количестве, способствует активному мочеиспусканию и ускоренному выведению кальция, нехватка которого замедляет без того частично деактивированные в силу возраста процессы жиросжигания.Диетическая кола. Содержит подсластитель аспартам, который вместе с другими «коллегами» (сахарин, сукралоза) на 36% больше обычного сахара повышает вероятность метаболического синдрома. Один из симптомов данного нарушения – быстрая прибавка жира на талии, животе.Пакетированные соки. В них могут находиться витамины, но их польза нивелируется большим количеством сахара. Клетчатки в таких соках нет (либо слишком мало), так что он очень быстро всасывается в кровь. Чем больше сахара в рационе, тем выше риск возникновения метаболического синдрома – особенно после 40 лет.