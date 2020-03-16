Большинство болезней идет от печени

Организм – единое целое, все органы взаимосвязаны и проблемы с одним из них часто отражаются на работе всех остальных. Таким особенным органом является печень, которая выполняет жизненно важные функции в организме. Когда врачи начинают выискивать причину болезни, то в большинстве случаев, ею оказывается нарушение работы печени.От работы печени зависит химический состав крови, выведение токсических веществ и продуктов распада из организма, хранение, синтезирование и использование полезных веществ, регулирование метаболизма. От работы печени зависит показатель очищения крови и ее насыщенность полезными микроэлементами и, следовательно – питание клеточных структур и тканей всего организма. Поэтому дисфункции печени влияют на возникновение многих патологий. Кроме самых очевидных заболеваний – жировом гепатозе, токсических и вирусных поражений, циррозе, с печенью связаны и другие.Болезни, которые вызывает дисфункция печениаллергические реакции;железодефицитные анемии;атеросклероз сосудов;повышенное и пониженное артериальное давление;желчнокаменная болезнь;гипотиреоз и гипертериоз;варикозное расширение вен;тромфоблебит, геморрой;опухоли;нарушения месячных циклов;некоторые случаи бесплодия;суставные патологии;дерматологические заболевания.Печень, как регулятор тепла в организмеОслабленные функции печени ведут к возникновению болезней холода – нарушениям обмена веществ, дефициту витаминов и микроэлементов, бактериальных и грибковых инфекций.Печень, чересчур перегруженная работой, приводит к заболеваниям жара – воспалительным процессам, хроническим вирусным патологиям.На работу печени влияют разрушительные негативные эмоции – гнев, раздражительность, гордость.Симптомы дисфункции печениПечень – это единственный орган, в котором практически отсутствуют нервные окончания, поэтому она разрушается почти безболезненно. Но о проблемах могут свидетельствовать боли в желчном пузыре, а именно в области правого подреберья.Кроме этого, следует обратить внимание на следующие признаки:частые головные боли, мигрени;тошнота, горький или кислый привкус во рту;желтый или коричневый налет на языке;потемнение мочи и появление от нее резкого неприятного запаха;расстройство кишечника – диарея или задержка стула;приливы (жара), потливость, особенно ночная, неприятный запах потовых выделений;покраснение или пожелтение глазных склер и участков кожи;хронические вирусные инфекции;пигментные пятна на всем теле;множественные родинки и папилломы.О чистках печени в домашних условиях1.ЛимонБыл проведен ряд экспериментов, в которых было выявлено позитивное воздействие антиоксидантов, содержащихся в лимоне, при токсическом поражении печени. Поэтому для чистки печени можно в течение дня ограничить прием пищи и выпить только стакан лимонного сока, либо просто введите лимон в свой рацион на регулярной основе.2. Растительные маслаЛюбое растительное масло стимулирует желчеотделение, богато содержанием полезных жирных кислот и фосфолипидов. Рецепты, в которых говорится о единовременном приеме 100 мл растительного масла и более – принесут вред печении и всему организму, так как он не сможет выработать такое большое количество желчи для его усвоения. Поэтому небольшое количество масла принесет пользу, а чрезмерное – откладывание жира в запас, расстройство стула и проблемы с печенью.За день до чистки нужно легко поужинать и совсем отказаться о мучных, мясных и других тяжелых продуктов. В день чистки нужно поститься, а вечером положить грелку под правый бок и выпить 80-100 мл нерафинированного масла, желательного оливкового, с половиной стакана лимонного сока. Противопоказания — желчнокаменная болезнь, любые нарушения ЖКТ, менструация, жалобы на плохое самочувствие.3. Овощные сокиСок свежевыжатых овощей, таких как свекольный или редьки, считается желчегонным средством. Он действительно оказывает стимулирующее воздействие на слизистую оболочку 12-перстной кишки, но эффективность соков ниже, чем употребление растительного масла или других жиров. Кроме этого, овощные соки противопоказаны при заболеваниях пищеварительного тракта – гастрите, язвах, воспалениях слизистой кишечника и других.4. ТюбажДля стимуляции оттока желчи применяют слепое дуоденальное зондирование с помощью воздействия тепла и приема желчегонных средств. Манипуляцию проводят утром натощак. Необходимо выпить настой шиповника или теплую минеральную воду. Затем следует лечь на правый бок, согнув ноги в коленях и придвинув их ближе к животу. На область правого подреберья надо положить горячую грелку, завернутую в салфетку. Тепло поможет устранить спазмы в желчевыводящих путях. Время проведения процедуры – от получаса до двух часов. Противопоказанием являются любые заболевания в острой фазе и желчнокаменная болезнь.