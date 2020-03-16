7 продуктов, которые могут вызвать воспаление

Воспаление, являющееся хронической реакцией иммунной системы на раздражающий фактор, может вызываться употреблением в пищу определенных продуктов.Как сообщает MedikForum.ru, сейчас, в сезон разгула коронавирусной инфекции, знать о продуктах, провоцирующих активизацию воспалительных процессов организма, особенно важно. Воспаление неизменно отражается на состоянии иммунной системы, уменьшает ее защитный потенциал.«Одним приемом пищи или перекусом вызвать воспаление невозможно. Но когда некоторые продукты становятся основой рациона, это может привести к окислительному стрессу, хроническому воспалению, влияющему на различные системы органов. Оно может сохраняться во всех клетках и тканях», – говорит известный западный диетолог Жаклин Лондон из Good Housekeeping Institute.Чтобы предотвратить подобное долгосрочное воспаление, эксперт рекомендует сократить количество продуктов, которые его вызывают.Обработанное мясо. Виды мяса, подвергающиеся промышленному посолу, копчению, другим видам переработки являются одними из самых сильных провокаторов неблагоприятных процессов. Их потребление повышает риск развития нескольких видов рака.Подслащенные продукты. Содержа добавленный сахар они повышают уровень глюкозы в крови. Если он остается высоким хронически, это ведет к резкому усилению воспаления.Алкоголь. Интенсифицируя воспаление, частое употребление алкоголя может разрушить кишечные бактерии, негативно повлиять на функцию мозга, повысить кровяное давление и риск инсульта, сердечных заболеваний, диабета 2 типа.Рафинированные углеводы, включая белую муку. Пища, приготовленная из белой муки, обычно также содержит много сахара.Жареные во фритюре продукты. Являются не только богатым источником углеводов, но еще содержат много насыщенных жиров, лишних калорий: подобное сочетание особенно опасно в плане возможного воспаления.Любые напитки, имеющие сладкий вкус. Их состав содержит сахар, сочетающийся с консервантом бензоатом натрия, плохо действующим на нервную систему. В газированных напитках присутствуют искусственные подсластители (сахарин, сукралоза), которые могут способствовать кишечному воспалению, повышая риск болезни Крона, язвенного колита.