Нестероидные противовоспалительные средства производят особый эффект на мужчин

Американские исследователи из Калифорнийского университета, передает ТАСС, заявляют: ибупрофен может тормозить выведение лекарственных средств из тела мужчин. Для женщин это неактуально. В отчете специалистов говорится: "В организме женщин ибупрофен ускоряет работу фермента P450, который отвечает за выведение лекарств, но при этом у мужчин он снижает активность этого белка. Это означает, что если мужчины будут принимать его вместе с другими препаратами, те будут значительно дольше оставаться в их организме".Известно, что нестероидные анальгезирующие средства вроде ибупрофена и диклофенака работают, подавляя так называемые циклооксигеназы - ферменты, стоящие за воспалением. Анализ, проводившийся с использованием грызунов, выявил: концентрация и уровень активности 300 ферментов, которые связаны с метаболизмом жиров, разрушением белков и подавлением воспаления, у грызунов, употреблявших анальгетик, значительно изменились.Многие из изменений были связаны с расщеплением ибупрофена и других лекарств, а другие появились вследствие непосредственного взаимодействия молекул анальгетика с другими клеточными системами. Эксперты доказали: концентрации ключевых соединений (ферментов) в клетках при употреблении ибупрофена повышались у самок, а в организме самцов - снижались. Поэтому продолжительность и сила действия ибупрофена, а также прочих лекарств у мужчин и женщин разные.