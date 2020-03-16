Нестероидные противовоспалительные средства производят особый эффект на мужчин
Известно, что нестероидные анальгезирующие средства вроде ибупрофена и диклофенака работают, подавляя так называемые циклооксигеназы - ферменты, стоящие за воспалением. Анализ, проводившийся с использованием грызунов, выявил: концентрация и уровень активности 300 ферментов, которые связаны с метаболизмом жиров, разрушением белков и подавлением воспаления, у грызунов, употреблявших анальгетик, значительно изменились.
Многие из изменений были связаны с расщеплением ибупрофена и других лекарств, а другие появились вследствие непосредственного взаимодействия молекул анальгетика с другими клеточными системами. Эксперты доказали: концентрации ключевых соединений (ферментов) в клетках при употреблении ибупрофена повышались у самок, а в организме самцов - снижались. Поэтому продолжительность и сила действия ибупрофена, а также прочих лекарств у мужчин и женщин разные.
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