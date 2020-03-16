Десять веских причин ежедневно пить кефир

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Вкусно и полезно. Специалисты советуют употреблять кефир каждый день.1. Кефир помогает урегулировать1. Кефир помогает урегулировать работу кишечника. Он гарантирует восстановление микрофлоры кишечника, поэтому его необходимо пить при дисбактериозах, пишут иностранные СМИ.2. Кефир содержит молочные бактерии и бифидобактерии, что помогает остановить развитие вредных микроорганизмов.3. Кефир обеспечивает организм питательными веществами, такими необходимыми для человека. Также просто незаменим для профилактики запоров и колитов.4. Уровень холестерина в крови постепенно снижается при употреблении кефира.5. В кефире есть белок и кальций. Соответственно, он помогает укрепить кости и содействует росту ребенка.6. Кефир снижает аллергические реакции.7. Кальций из кефира усваивается значительно лучше, чем из молока.8. Кефир — эффективное профилактическое средство от остеопороза, поэтому его очень рекомендуют пить людям в возрасте.9. Кефир легко усваивается в организме.10. Кроме того, этот чудо-напиток значительно уменьшает риск развития рака прямой кишки и кишечника.