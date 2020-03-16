Названы продукты, которые нельзя употреблять с чаем

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Чай — это уникальный напиток, который приводит организм в тонус, однако следует помнить о том, что для его заварки нужна высокая температура воды. В такой среде многие продукты меняют свои свойства и могут становиться опасными для человека. Например, ученые давно установили, что добавление сахара в горячий чай увеличивает риск развития раковых клеток.Очень часто в чай добавляют лимон. Но, если чай горячий, то делать это не имеет смысла, поскольку высокая температура убивает все полезные вещества лимона и он становиться бесполезным. Добавлять его можно только в охлажденный напиток. Ценность чая в том, что он содержит природные антиоксиданты. Мало кто знает, что их количество снижается практически до нуля, если в напиток добавить молоко.Еще один продукт, который часто неправильно добавляют в чай — это мед. Его можно добавлять в напиток только в том случае, если его температура меньше 40 градусов по Цельсию. Если же добавить мед в чай, температура которого составляет более 60 градусов, то он превращается в концероген.