Как уберечь себя от нитратов в ранних фруктах и овощах

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С приходом весны на прилавках магазинов и на рынках появляется все больше свежих овощей и фруктов. Но вместе с тем есть опасность отравить свой организм вредными веществами, которые изобилуют в скороспелых плодах. Мы расскажем вам о том, как защитить свой организм от их воздействия.После продолжительных холодов хочется побаловать себя «витаминчиком» - свежим огурцом, помидором или каким-нибудь фруктом. Да и выглядят плоды в этот период весьма привлекательно, так и тянется рука. Хотя очевидно, что выращены «скороспелы» были в тепличных условиях, ведь сезон многих овощей и фруктов наступит только в июне-июле. Конечно, такие плоды и на вкус не такие, как летние, и витаминов в них меньше. Но разве это нас останавливает перед тем, чтобы приобрести килограмчик-другой?Быстрое созревание овощей происходит за счет использования стимуляторов роста – нитратов, которые оказывают негативное воздействие на человеческий организм. Плюс на плодах могут оставаться средства, которым обрабатывали растения в целях защиты от воздействия вредителей.Нитраты представляют собой соединение соли и эфира азотной кислоты. И пусть он помогает росту растениям, но вредит здоровью человека. Нитраты в организме могут привести к увеличению щитовидной железы (потому что уменьшают количество йода), провоцируют развитие разного рода опухолей, расстройства нервной системы, влияют на работу сердца и др. Но нитраты существуют не только в скороспелых плодах – они есть даже в тех, которые выросли в сезон, только в меньших количествах. Так как же защитить себя от воздействия химикатов?Для начала - самое элементарное: обращайте внимание на внешний вид плодов. Стоит выбирать фрукты и овощи среднего размера (для данного вида). Необыкновенно большие плоды содержат в себе больше стимуляторов роста. Также не стоит покупать овощи и фрукты, из-под кожуры которых просвечивают коричневые или сероватые пятна.Даже если с продуктами все в порядке - перестраховаться будет не лишним. Итак, известно, что самое большое количество вредных веществ накапливается в лиственных породах растений и корнеплодах: редиске, капусте, укропе и т.д. Вредные вещества содержатся в корешках, стеблях, жилках и черешках листьев, в кожице и поверхностных слоях овощей. Потому, если это корнеплод, то стоит удалить с него кожуру, удалить хвостик и плодоножку. Также можно обработать овощи или фрукты с помощью холодной воды, замочив на пару часов. Вода влияет на снижение количества нитратов. Потому если их еще и проварить, то вредных веществ станет еще меньше.Скороспелые овощи и фрукты стоит хранить не больше двух суток. А салаты из них - не больше шести часов. То есть желательно готовить их непосредственно перед употреблением. А если уж так случилось, что вы переели плодов с возможным повышенным количеством нитратов, то нейтрализовать их можно с помощью витамина С. То есть достаточно будет съесть одну таблетку аскорбиновой кислоты. Если же это не поможет, обязательно обратитеьс к врачу!Специалисты советуют, что если вы хотите обогатить свой организм витаминами из овощей и фруктов, то лучше есть замороженные прошлогодние плоды, чем покупать только что появившиеся. Но если вы все же хотите свежие, то чтобы уберечь своих членов семьи от нежелательного отравления - придерживайтесь наших советов, а также - не давайте «скороспелы» детям до 5 лет, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.