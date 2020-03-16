Чем запастись на период пандемии коронавируса

В России пока нет паники или чрезвычайного положения на фоне продолжающейся коронавирусной пандемии. Однако все может измениться в один момент. Подготовиться к этому не так сложно. Достаточно иметь набор продуктов и лекарств, который позволит провести в изоляции нужное время.

Фрукты

Выбирайте фрукты, которые могут долго храниться. Яблоки, бананы, цитрусовые. Их можно нарезать и заморозить.

Можно сразу купить замороженные фрукты и овощи. Обратите внимание на консервы.

Овощи

Многие овощи, особенно корнеплоды, имеют долгий срок хранения. Заменить свежие можно замороженными вариантами или консервами.

Источники белка
Бобовые полны белка и других необходимых микроэлементов и витаминов. Отдавайте предпочтение сухим вариантам, в консервах присутствует много соли.

Рыбные консервы тоже отлично подойдут. Их можно использовать для супов или салатов.

Яйца и сыр – еще один источник белка, при этом храниться они могут несколько недель.

Зерновые

Для удовлетворения углеводной составляющей диеты, выбирается пасту, хлеб, крекеры из цельного зерна. Хлеб можно нарезать на ломтики и заморозить, чтобы продлить срок его годности.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь