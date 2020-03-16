Чем запастись на период пандемии коронавируса

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В России пока нет паники или чрезвычайного положения на фоне продолжающейся коронавирусной пандемии. Однако все может измениться в один момент. Подготовиться к этому не так сложно. Достаточно иметь набор продуктов и лекарств, который позволит провести в изоляции нужное время.ФруктыВыбирайте фрукты, которые могут долго храниться. Яблоки, бананы, цитрусовые. Их можно нарезать и заморозить.Можно сразу купить замороженные фрукты и овощи. Обратите внимание на консервы.ОвощиМногие овощи, особенно корнеплоды, имеют долгий срок хранения. Заменить свежие можно замороженными вариантами или консервами.Источники белкаБобовые полны белка и других необходимых микроэлементов и витаминов. Отдавайте предпочтение сухим вариантам, в консервах присутствует много соли.Рыбные консервы тоже отлично подойдут. Их можно использовать для супов или салатов.Яйца и сыр – еще один источник белка, при этом храниться они могут несколько недель.ЗерновыеДля удовлетворения углеводной составляющей диеты, выбирается пасту, хлеб, крекеры из цельного зерна. Хлеб можно нарезать на ломтики и заморозить, чтобы продлить срок его годности.