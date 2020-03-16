Сбивать жар при Covid-19 нужно определенным лекарством – другие могут быть опасны
Как сообщает health info, в субботу 14 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил с рекомендацией, касающейся выбора лекарств для борьбы с жаром при заболевании Covid-19 (легочная инфекция, развивающаяся как последствие инфицирования коронавирусом). Он отметил, что сбивать температуру нужно определенным лекарством, поскольку другие могут быть опасны.
В частности, употребление противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние человека, заразившимся коронавирусом.
«Прием противовоспалительных препаратов, кортизона, ибупрофена и других при Covid-19 может стать фактором ухудшения инфекции», - заявил глава французской системы здравоохранения в своем Twitter-аккаунте.
Сбивать жар при Covid-19 Веран порекомендовал с помощью парацетамола.
Эксперты напоминают: жар является одним из симптомов коронавирусной инфекции. Помимо него возникают першение горла, кашель, усталость, озноб, тошнота, головная боль, затрудненное дыхание, диарея, пневмония. После заражения они могут возникать спустя период от 2 до 14 дней, но возможно и более длительное инкубационное развитие.
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