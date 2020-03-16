Долой токсины: продукты, которые помогут очистить кишечник

Кишечник нуждается в очистке, иначе можно спровоцировать массу проблем с организмом в целом. Ежедневно в кишечнике скапливаются токсины. Недостаточное присутствие определенных продуктов в рационе не позволит избавляться от вредных веществ.Как очистить кишечник с помощью грамотного питания и какие продукты необходимо потреблять для реализации данной целиПродуктыЗелень темного оттенка позволяет очистить пищеварительный тракт за счет хлорофилла. Шпинат помогает восстановить работу кишечника, укрепить костную ткань, сельдерей оказывает мягкое слабительное действие, руккола — восстановить обменные процессы, а укроп улучшит пищеварение, поспособствует лучшему усвоению питательных веществ. В продуктах подобного рода много антиоксидантов, выводящих токсины, нейтрализующих агрессивные свободные радикалы.СвёклаНаличие в продукте витаминов, минеральных веществ, биофлавоноидов, антиоксиданта бетаина поможет очищать организм от токсинов. Также свёкла богата клетчаткой, которая отлично сказывается на работе кишечника.ЧеснокСпособствует поддержанию высокого уровня глютатиона, помогающего в детоксикации. Чеснок полезен для избавления от бактерий, несвоевременного старения, становится отличным противомикробным средством, повышающим иммунитет.МорковьМощный овощ, позволяющий очистить кишечник. В продукте полно альфа- и бета-каротина, превращающихся в витамин А. В моркови обнаружены вещества с сильным противораковым эффектом, нейтрализующими канцерогены, вызывающие опухоли в толстом кишечнике. Идеально для органа подойдёт вареная морковь.ОгурцыВода, минеральные соли, биологические активные вещества — полезный состав огурцов делает их идеальным продуктом для очищения кишечника. Желчегонное, мочегонное свойства способствуют растворению и выведению токсинов. Клетчатка помогает процессу пищеварения, снижает газообразование, уменьшает отечность.ЯйцаПитательность яиц легко усваивается организмом: восемь полезных аминокислот, органические соединения серы, помогающие бороться со свободными радикалами, нейтрализующие токсины.ИмбирьБлагодаря продукту выводятся все вредности, убиваются паразиты. Организм становится защищенным от инфекций. Польза имбиря заключается в избавлении от метеоризма, тошноты, улучшении выработки желудочного сока. Пищеварительная система работает лучше, ускоряется обмен веществ.