Долой токсины: продукты, которые помогут очистить кишечник
Как очистить кишечник с помощью грамотного питания и какие продукты необходимо потреблять для реализации данной цели
Продукты
Зелень темного оттенка позволяет очистить пищеварительный тракт за счет хлорофилла. Шпинат помогает восстановить работу кишечника, укрепить костную ткань, сельдерей оказывает мягкое слабительное действие, руккола — восстановить обменные процессы, а укроп улучшит пищеварение, поспособствует лучшему усвоению питательных веществ. В продуктах подобного рода много антиоксидантов, выводящих токсины, нейтрализующих агрессивные свободные радикалы.
Свёкла
Наличие в продукте витаминов, минеральных веществ, биофлавоноидов, антиоксиданта бетаина поможет очищать организм от токсинов. Также свёкла богата клетчаткой, которая отлично сказывается на работе кишечника.
Чеснок
Способствует поддержанию высокого уровня глютатиона, помогающего в детоксикации. Чеснок полезен для избавления от бактерий, несвоевременного старения, становится отличным противомикробным средством, повышающим иммунитет.
Морковь
Мощный овощ, позволяющий очистить кишечник. В продукте полно альфа- и бета-каротина, превращающихся в витамин А. В моркови обнаружены вещества с сильным противораковым эффектом, нейтрализующими канцерогены, вызывающие опухоли в толстом кишечнике. Идеально для органа подойдёт вареная морковь.
Огурцы
Вода, минеральные соли, биологические активные вещества — полезный состав огурцов делает их идеальным продуктом для очищения кишечника. Желчегонное, мочегонное свойства способствуют растворению и выведению токсинов. Клетчатка помогает процессу пищеварения, снижает газообразование, уменьшает отечность.
Яйца
Питательность яиц легко усваивается организмом: восемь полезных аминокислот, органические соединения серы, помогающие бороться со свободными радикалами, нейтрализующие токсины.
Имбирь
Благодаря продукту выводятся все вредности, убиваются паразиты. Организм становится защищенным от инфекций. Польза имбиря заключается в избавлении от метеоризма, тошноты, улучшении выработки желудочного сока. Пищеварительная система работает лучше, ускоряется обмен веществ.
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