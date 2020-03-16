5 очень калорийных продуктов, которые нужно есть для похудения

В рационе обязательно должны присутствовать некоторые очень калорийные продукты, поскольку это укрепляет здоровье и способствует похудению.Как сообщает MedikForum.ru, эти продукты являются очень калорийными из-за высокой концентрации жиров. Однако их жир, перевариваясь организмом, обеспечивает поддержку физиологических процессов, связанных с активным метаболизмом, что позволяет добиться заметного похудения. Важно понимать: без жира наше тело не усваивает витамины, минералы, необходимые не только чтобы иметь хороший иммунитет, но и быть стройным.Орехи. Их жиры являются ненасыщенными – именно такие оздоровляют сердечно-сосудистую систему. Помимо них, продукт содержит много белка, клетчатки, обеспечивающих чувство сытости в течение длительного времени. Для похудения нужно ежедневно съедать горсть орехов, лучше во второй половине дня.Авокадо. В этом очень калорийном продукте много меди, фолата, клетчатки, витамина К. Его ненасыщенные жиры помогают организму усваивать витамины. A, D, E. Для похудения нужно компоновать авокадо с белковой пищей, которая долго переваривается: например, сочетать с постными видами мяса.Сало. Это очень калорийный продукт, но употребление 60-80 граммов просоленного сала в день (особенно с чесноком) полезно для похудения. Оно богато аминокислотами – арахидоновой, олеиновой и другими, ускоряющими обмен веществ, улучшающих работу сердечной мышцы, сосудов.Молочные продукты. Жирная, калорийная «молочка» помогает дольше сохранять чувство сытости и худеть. Также она богата белком, кальцием, витамином D, калием, «хорошими» бактериями, способствующими нормализации пищеварения.Темный шоколад. Согласно проводившимся исследованиям, хорошо насыщает, ускоряет метаболизм сахара, – благодаря этому предотвращаются набор веса, появление диабета. Полезно есть несколько кусочков шоколада в день, они обеспечивают организм антиоксидантными веществами флаванолами и полифенолами, уменьшающими воспаление – одну из причин роста жировой ткани.