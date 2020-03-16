Солевые повязки лечат практически все

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Способ исцеления солевыми повязками был найден еще во время Великой Отечественной войны, и прекрасно зарекомендовал себя при почти полном отсутствии антибиотиков и антисептических препаратов.Крупным фармацевтическим концернам не выгодно широкое использование такого дешевого и повсеместно доступного средства. Поэтому официальная медицина допускает, но не рекомендует его для пациентов. Между тем, простой и безопасный 10% солевой раствор, может сделать любой человек, нужно лишь знать, как его правильно приготовить и применить – в виде повязок или промывания. Кроме этого, следует знать, в каких случаях он не будет достаточно эффективным, чтобы не тратить драгоценное время и использовать другие методы.Как стали использовать солевые повязкиХирург Щеглов применял бинты, намоченные в солевой жидкости, для лечения солдат с тяжелыми ранениями. Повязки накладывали на загрязненные воспаленные повреждения, и через несколько дней поверхность кожи становилась чистой, температура снижалась и воспаление проходило. Через непродолжительное время, идущих на поправку солдат отправляли в тыловые госпитали. Медсестра Анна Горбачева, работавшая в то время с Щегловым, говорила, что среди таких раненных практически не случалось летальных исходов.С началом мирного времени, Анна Даниловна продолжила трудиться медицинской сестрой и использовала солевой раствор для устранения разных патологий, которые сопровождались воспалениями желчного пузыря и поджелудочной железы, почек и печени, ревматоидного артрита, воспалительных процессов в верхних и нижних дыхательных путях и многих других заболеваний. Благодаря такому лечению многие пациенты избежали хирургических операций и осложнений после серьезных болезней.Заболевания, при которых помогает солевое лечение:боль и спазмы в голове, вызванные воспалениями в мозге и мозговых оболочках – повязки накладывают на места локализации болей;воспаления в носовых пазухах – салфетки на лоб, носовые пазухи, щеки, чтобы лучше прижать, можно использовать ватные тампоны. Кроме этого, следует промывать нос этой же жидкостью;простуды и инфекции верхних дыхательных путей – прикладывать ко лбу, затылку, шее и верхней части спины;эндокринные заболевания – на область щитовидки;пневмонии – плотно прибинтовать к месту процесса;воспаления в кишечнике, при пищевом отравлении – поверхность делать большого размера и прикладывать на всю область живота;железодефицитная анемия – поверхность должна прикрывать грудь, захватывать верхнюю зону брюшной полости;воспалительные заболевания в суставах – накладывать на всю область пораженного сустава, перекрывая на 15 см больное место;ожоговые поражения – сильная болезненность снимается через несколько минут, но лучше приложить повязку до утра;чистка от вредных веществ и шлаков – ночную пижаму смочить в жидкости, отжать и переночевать, сверху укутаться;выпадение волос – солью натереть корни и мокрую кожу головы. Затем промыть теплой водой.Запрещено солевое лечение:при кровотечении в легких;при склерозах головного мозга.Солевые повязки не дают эффект:при стенокардии и сердечных заболеваниях;язвах в пищеварительной системе;при задержке стула и завороте кишок;при выпячивании грыж, рубцовых и спаечных процессах;желчнокаменной болезни.Приготовление соляного раствораСолевая или гипертоническая жидкость готовится с простой пищевой или морской солью, без добавлений или консервантов, которые могут повредить кожные покровы при использовании. Вода может быть обычная питьевая, сырая или кипяченая, допускается применение дистиллированной, талой или дождевой воды. Самый лучший – это раствор от 8 до 10%, более слабый может оказаться малоэффективным, а слишком насыщенный повредит мелкие сосуды.9% раствор получают, растворяя 90 грамм соли (3 ст.л. без горки), в 1л. питьевой воды. Хранят полученную жидкость в плотно закрытой банке, не более суток с момента приготовления. Вода допускается как горячая, так и прохладная. Жидкость перед лечением нужно подогреть до такого состояния, чтобы костяшка пальцев терпела. Но только не в СВЧ-печи, которая нарушает структуры жидкости.Солевые повязкиДля лечения можно применять марлевую ткань или бинт, сложенные в восемь раз, либо полотенце – сложить в 4 раза. Приготовленную повязку положите в подогретую жидкость на 1 мин, после этого немного отожмите, чтобы жидкость перестала течь. Повязку следует накладывать на поверхность кожи, очищенной от кремов и мазей. Ее нельзя прикрывать полиэтиленом или другим непроницаемым для воздуха материалом. Можно сверху прикрыть чистым полотенцем и туго прибинтовать или закрепить лейкопластырем. Повязку необходимо хорошо примотать к больному участку, чтобы не допустить ее сползания или неплотного прилегания. Обычно их прикладывают вечером и оставляют до утра.Как работает исцеление солью?Сущность лечения заключается в «высасывании» солевой повязкой жидкости, сначала из поверхностных слоев кожи, потом из глубоких тканей. Вместе с жидкостью, через поры кожи выходят и удаляются вся патогенная микрофлора, продукты распада, токсины и шлаки. Все болезнетворные микроорганизмы постепенно, посредством солевой жидкости, выводятся из организма. Воздействие солевой повязки напоминает работу лимфатического аппарата и помогает ему, когда эта система перегружена и не может справиться с работой. Исцеление солевой методикой проводится только как средство, дополняющее основную медикаментозную терапию, назначенную медицинским специалистом.