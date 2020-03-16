Медики назвали обязательные продукты на время поста
Российские диетологи рекомендуют во время поста употреблять в пищу сою и бобовые. Например, в монастырях широко распространены гороховый и фасолевый суп, а также чечевица.
В пост необходимо есть картофель, хлеб, свежие фрукты и овощи. В последних содержится множество биологически активных компонентов, калий, аскорбиновая кислота, пищевые волокна и другие полезные элементы.
Врачи отмечают, что поститься не разрешается беременным и кормящим женщинам, а также детям и людям, имеющим проблемы со здоровьем.
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