Медики назвали обязательные продукты на время поста

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Тем, кто решил соблюдать великий пост, следует помнить, что нашему организму необходим белок животного происхождения. Но поскольку в пост мясо, молоко и многие другие продукты под запретом, специалисты советуют разнообразить скромный рацион соей – в ней содержится растительный белок, близкий к животному. Несмотря на то, что растительный белок усваивается организмом хуже, это все же лучшая альтернатива.Российские диетологи рекомендуют во время поста употреблять в пищу сою и бобовые. Например, в монастырях широко распространены гороховый и фасолевый суп, а также чечевица.В пост необходимо есть картофель, хлеб, свежие фрукты и овощи. В последних содержится множество биологически активных компонентов, калий, аскорбиновая кислота, пищевые волокна и другие полезные элементы.Врачи отмечают, что поститься не разрешается беременным и кормящим женщинам, а также детям и людям, имеющим проблемы со здоровьем.